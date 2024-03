Uomini e Donne Tiziana tra lavoro e guadagni: “Denigrante”, bufera

Si accende una forte lite tra Tina Cipollari e Tiziana Riccardi a Uomini e Donne. Ciò accade quando la dama si siede al centro studio con Angelo I., il quale al contrario di lei appare entusiasta. Tiziana spiega di provare interesse per lui e di essere attratta, ma di non riuscire ad andare oltre. Una confessione che genera il caos nello studio di Canale 5. Già in passato la dama non convinceva i due opinionisti e oggi le cose si complicano.

In particolare, Tina non riesce a capire come mai Tiziana sia approdata nel programma:

“Tu sei un enigma e tu sei diventata un chiodo fisso. Mi chiedo quella Tiziana… mi hai messo un pallino nella testa”

Tiziana si difende precisando che non si trova lì per le telecamere. Gianni e Tina tuonano ancora contro di lei, facendo notare che mette fine a ogni conoscenza con motivazioni poco credibili. Interviene Maria De Filippi, la quale prende le sue difese cercando di placare gli attacchi dei suoi opinionisti:

“Lei ha detto che c’è qualcosa che la blocca e poi ha parlato Tina. Facciamo parlare? Cerchiamo di capire. Possiamo chiederle cosa la blocca?”

Tiziana precisa che partecipare a Uomini e Donne le toglie anche un guadagno economico, visto che deve recarsi appositamente a Roma per le registrazioni. Inoltre, la dama dichiara: “Voglio uscire dal programma felice, mano nella mano con una persona che mi riempie di tutto”. Oggi non riesce a provare delle emozioni continuative. Detto ciò, sottolinea che per lei non è finita la conoscenza con Angelo, anzi vuole continuare a conoscerlo.

Mentre il cavaliere la difende, la maggior parte del pubblico sembra dalla parte dei due opinionisti. Infatti, molti telespettatori non credono a Tiziana, convinti che non le piaccia Angelo. Quando si rifiuta di abbracciarlo, nel momento in cui lui si avvicina a lei, la situazione si complica.

Questo gesto di Tiziana genera delle polemiche fuori. Gianni Sperti fa presente che la dama continua a essere fredda. Anche Diego Tavani consiglia ad Angelo di aprire gli occhi, in quanto la dama si lamenta per ogni cosa che fa. Se lui non ti piace, troverai sempre qualcosa che non ti piace, dichiara Diego.

Uomini e Donne, Tiziana sotto attacco in studio: il web diviso

Il pubblico è dispiaciuto per Angelo, che resta di sasso quando lei non vuole abbracciarlo. Nonostante questo momento, il cavaliere continua a difenderla, dichiarando che fuori dallo studio Tiziana sarebbe tutt’altra persona. Le tensioni aumentano quando la dama si lamenta perché per prendere parte alle registrazioni perde ore di lavoro che deve poi recuperare e anche per questo non può sempre vedersi con Angelo.

Il discorso, però, non tocca molto i telespettatori, che fanno notare che alla fine Tiziana non è obbligata da nessuno a stare in un programma televisivo. È una scelta sua, personale, e come per gli altri partecipanti ci possono essere delle conseguenze con gli impegni lavorativi.

Daniele, l’ex cavaliere che ha di recente lasciato il programma, ha rivelato – oltre altri dettagli spinosi su Raffaella Scuotto – di essere andato via per via degli impegni di lavoro. “Devo dire che quando vengo qui poi devo recuperare le ore negli appartamenti? È denigrante però”, continua Tiziana. Tina non ci sta:

“Tutti lavorano non è che ti devi sentire la piccola fiammiferaia, è una tua scelta venire qua. Questa cosa qua non può pesare su di noi, ora vuoi spostare l’attenzione”

Tina e Gianni vanno avanti con i loro attacchi, mentre consigliano ad Angelo di fare attenzione. Va precisato che Tiziana lavora come collaboratrice domestica in delle case. Durante il ballo, la Cipollari corre a prendere il cellulare mostrando a tutti i presenti il profilo Instagram della dama, in cui ci sono scatti che ha condiviso come modella.

Tiziana precisa che sono scatti del passato. Tina, però, continua dicendosi sicura che in realtà la dama avrebbe il tempo libero anche per andare in palestra, al contrario di ciò che dice lei. “È una bella donna e lo fa vedere, che male c’è?”, tuona invece Maria, prendendo ancora le difese di Tiziana.

Il pubblico, a questo punto, si divide. Aurora Tropea difende Tiziana e ci sono vari telespettatori che le danno ragione. Una parte del pubblico accusa Tina di aver esagerato e di non aver permesso alla dama di spiegarsi, parlandole e urlandole sopra. A un certo punto, Tiziana annuncia di voler lasciare il programma, mentre De Filippi le assicura che non c’è nulla di male nelle foto da modella che condivide su Instagram.

“Sei tu che ti poni dicendo i tuoi problemi! Anche le altre signore li hanno”, afferma Gianni. Tiziana cerca di far valere la sua posizione:

“Per venire qua, devo recuperare le ore di lavoro il sabato e la domenica. Ho il mio da fare, non esco mai neanche con le mia amiche. Ma stiamo scherzando che mi devo giustificare perché io non raggiungo lui e lui non raggiunge me. Tutti pensano che facendo quel lavoro una persona è sciattona”

Tina, Gianni e vari telespettatori fanno presente che, indipendentemente dal lavoro che si fa, anche altri partecipanti hanno questa problematica. Per loro, insomma, la sua non sarebbe una giustificazione valida per spiegare la sua decisione di incontrare poche volte Angelo, convinti che se fosse stata davvero interessata un modo l’avrebbe trovato.