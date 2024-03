UeD Daniele, su Raffaella altri spinosi dettagli: “Cosa mi diceva”

Daniele Malaspina dopo Uomini e Donne svela ulteriori dettagli sul rapporto con Raffaella Scuotto, scelta di Brando Ephrikian. Nella registrazione del 12 marzo 2024, finalmente il tronista ha scelto. Alla fine la sua scelta è ricaduta appunto su Raffaella, per cui anche l’ex cavaliere del Trono Over sembra nutrire interesse. Daniele aveva già parlato della questione in un’intervista per Casa Lollo su Instagram.

Ed ecco che ora l’ex giovane cavaliere, che ha appena lasciato il programma, torna a parlarne su Fanpage.it. Oggi Daniele parla innanzitutto della scelta di Brando, in generale. Spera che il tronista abbia davvero scelto con il cuore e che non si sia fatto condizionare da nessuno. L’ex cavaliere pensava che alla fine Brando non avrebbe scelto nessuna delle due. Poi dichiara che, a detta sua, avrebbe scelto Raffaella solo “perché a livello caratteriale è più tranquilla, più donna”.

Nonostante questo, Daniele ci tiene a precisare che Brando è un bravo ragazzo. Ed ecco che l’ex cavaliere di Uomini e Donne parla del suo rapporto con Raffaella. Racconta di aver sentito più volte la Scuotto sui social:

“Ci sono stati dei messaggi sui social. In privato, ha ribadito l’apprezzamento che aveva nei miei confronti. Non siamo entrati nei dettagli, perché non volevo disturbare il suo percorso nel programma. Era giusto che lei completasse quello che stava facendo. Mi sarebbe piaciuto conoscerla fuori, se non fosse stata la scelta di Brando”

La mattina dopo la registrazione della scelta, Daniele ha scritto di nuovo un messaggio a Raffaella, dicendosi felice per lei e oggi le fa i suoi auguri. Ma detto questo si fa ancora avanti: “E magari, se dovessi trovarmi a Napoli, ci possiamo incontrare per un caffè”. Brando di sicuro non sarà felice di questa proposta!

Inoltre, l’ex cavaliere sottolinea che la Scuotto l’ha ringraziato “e poi ha messo un cuoricino”. A questo punto, Daniele si sbilancia e parla di un interesse ricambiato. Addirittura Raffaella gli avrebbe fatto vari apprezzamenti e l’avrebbe anche guardato in un certo modo:

“Mi interessava, non lo nego. Tra noi ci sono stati diversi scambi di opinione e lei non credeva che io potessi ricambiare questo interesse. Lì dentro non volevo creare situazioni o dinamiche. Se fossi stato sul trono mi sarei esposto, le avrei detto: ‘Raffa passa dal mio lato, perché ti voglio conoscere’. Però, lei me l’ha detto: ‘Daniele sei troppo carino, mi piaci’. Mi ha sempre guardato con gli occhi a cuoricino. Io ricambiavo, ma stavo sulle mie e non potevo dire realmente quello che pensavo, fino a quando non sono uscito e ho esposto il mio pensiero”

UeD, Daniele parla del rapporto con Raffaella dopo la scelta di Brando

Daniele non si ferma e si dice convinto del fatto che da parte di Raffaella ci fosse un interesse. “Se solo io fossi più grande”, gli avrebbe detto l’ex corteggiatrice, riempendolo anche di complimento. Se non fosse stata scelta da Brando, Daniele ammette che si sarebbe fatto avanti con lei, in quanto da parte non c’erano problemi di età.

Intanto, Daniele spiega di aver lasciato UeD perché non c’era nessuna dama che lo interessasse. La redazione l’avrebbe richiamato, ma lui gli avrebbe poi spiegato le sue motivazioni. Inoltre, l’ex cavaliere ha dovuto lasciare il parterre del Trono Over per via dei suoi impegni lavorativi e universitari, visto che tra poco discuterà la tesi magistrale in scienze motorie.

Tra tutto ciò che ha vissuto in questo breve periodo nello studio di Canale 5, il momento che ricorda con più piacere è proprio con Raffaella: il loro ballo. Infine, annuncia che se gli venisse proposto il Trono accetterebbe di diventare il nuovo tronista dopo la scelta di Brando.