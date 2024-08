UeD, Marika Abbonato con il discusso manager di Perla: fan stupiti

Stupisce la nuova relazione che vede insieme Marika Abbonato di Uomini e Donne e Alessandro Piscopo. Mentre lei ha partecipato al Trono Classico come corteggiatrice di Daniele Paudice, lui è noto per essere il manager di alcuni personaggi celebri sui social network. Inoltre, è anche conosciuto per la sua storia d’amore, durata alcuni anni, con Megghi Galo, pure lei ex corteggiatrice del dating show di Maria De Filippi.

Dopo alcune difficoltà affrontate insieme, come l’aborto, la relazione tra Megghi e Piscopo è giunta al capolinea qualche mese fa. I due erano legati non solo dai sentimenti, ma anche dal lavoro. Non si conoscono i motivi della rottura, in quanto l’ex corteggiatrice di Lucas Peracchi non ha mai voluto approfondire la questione. E mentre lei sembra godersi la sua vita da single, il discusso manager ha ritrovato l’amore con un altro volto del Trono Classico, appunto Marika.

Quest’ultima si è fatta conoscere nella passata edizione di Uomini e Donne durante il Trono di Daniele Paudice. Dall’inizio alla fine, la Abbonato è stata alla corte dell’ormai ex tronista, che alla fine ha scelto Gaia Gigli. Durante la sua esperienza nel dating show di Canale 5, Marika è riuscita a farsi apprezzare dal pubblico, da cui ha anche ricevuto sostegno e affetto quando è stata duramente attaccata e poi non difesa da Paudice.

Ora pare che Marika, dopo il brevissimo percorso fatto in TV, abbia trovato l’amore con Piscopo. Attualmente sul manager non corrono buone voci. Piscopo è il discusso manager di Perla Vatiero. La vincitrice della scorsa edizione del Grande Fratello, prima dell’estate, è finita in una bufera. Molti utenti su Instagram ritengono che sia vittima di una truffa da parte dell’agenzia di talenti di cui fa parte. La stessa Perla, in quella circostanza, aveva deciso di smentire.

Proprio i suoi follower hanno più volte accusato la Vatiero di sponsorizzare siti di scommesse o di investimenti poco chiari e prodotti taroccati. Secondo Alessandro Rosica, conosciuto sui social come L’investigatore social, il manager Alessandro Piscopo non agirebbe in modo chiaro con i talenti che segue. Più volte l’esperto di gossip ha attaccato duramente, in questi mesi, l’ex fidanzato della Galo, chiedendo anche a quest’ultima una reazione.

Mentre da parte di Megghi non è arrivato l’appoggio, Rosica ha ricevuto il sostegno di alcuni Vip usciti dall’agenzia di Piscopo, che hanno parlato di una brutta esperienza vissuta con lui. Tra questi c’è Chiara Rabbi, un’altra ex corteggiatrice, che più volte ha sostenuto il pensiero dell’esperto di gossip riportando sui social network il suo incubo.

Intanto, c’è stupore da parte dei fan di Marika Abbonato nel vederla a fianco al manager. I primi segnali sono arrivati in questo mese di agosto, ma prima non sembravano esserci particolari indizi al riguardo. Per i fan, chiaramente, la cosa importante è che l’ex corteggiatrice abbia davvero trovato l’amore e che sia felice.

Oddio il maneger di perla sta con Marika abbonato ex corteggiatrice di Daniele che alla fine scelse Gaia 😧😧 escapa mia cara escapa subbbito 🤦‍♀️ #perletti #uominiedonne #marikaabbonato pic.twitter.com/lJUsy8Rt4z — Mariii mariii (@morgese63984_m) August 1, 2024