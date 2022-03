Uomini e Donne, Megghi Galo ha perso un altro figlio: storia di lotte e forza

Megghi Galo, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, svela al pubblico che la segue cosa è successo nell’ultimo periodo. Tanti dei suoi fan si erano resi conto che in determinati momenti i suoi occhi si riempivano di malinconia. Ha sempre detto che un giorno avrebbe trovato il coraggio di raccontare la sua storia e oggi lo fa, approfittando della Festa delle donne. Megghi e il suo fidanzato Alessandro Priscopo – Personal Manager Tv/Social – hanno perso il loro secondo figlio. Nel raccontare questo triste e drammatico momento, l’ex corteggiatrice riporta tutta la situazione vissuta per via della malattia di sua mamma.

Un messaggio di forza quello che oggi infonde tra i suoi fan e questo è percepibile. Il post su Instagram viene inondato di messaggi amorevoli, di persone che le stanno dando tutto il loro sostegno. Megghi Galo inizia il suo lungo messaggio affermando che è “tempo di verità”. Per lei ci sono stati giorni in cui avrebbe voluto fuggire “da questa vita” e da tutto quel dolore che in modo improvviso è arrivato nelle sue giornate. Dopo aver perso il primo figlio, l’influencer non si è di certo arresa ed è rimasta nuovamente incinta.

Durante la sua gravidanza, riceve probabilmente la telefonata più brutta della sua vita: sua mamma le rivelava che “la sua situazione clinica delicata si era aggravata, c’è un tumore”. Fino a quel momento, non era stato individuato.

“Non lo era stato visto fin’ora, siamo in ritardo, in poche ore perdo il mio secondo angioletto”

Nel dolore per la scoperta del tumore di sua mamma, Megghi Galo si ritrova a viverne un altro con la perdita del secondo figlio. “Ma stavolta non ho tempo per piangere”, scrive l’ex corteggiatrice del programma di Maria De Filippi. Da quel momento in poi, lei e il suo compagno hanno fatto di tutto per trovare un medico che potesse aiutare la madre in questa delicata situazione. Riescono nell’intento e così “comincia la battaglia”.

“Mi spengo, mi riprendo, mi rispengo, non è stato e non sarà facile, ma tutto questo mi fa sentire forte nel tempo, il dolore si trasforma in rabbia quella che ti fa alzare il c..o la mattina!”

Nelle sue parole è impossibile non percepire la forza che Megghi condivide con le persone che le stanno a fianco. La tensione c’è, il dolore anche, ma non c’è la paura di combattere queste drammatiche battaglie.

“Siamo invincibili, siamo una forza della Natura. Siamo una Famiglia! Ed io sono una donna finalmente ed il mio compito è difenderla!”

Megghi Galo augura così una buona festa a tutte le donne del mondo e in particolare modo a chi, come loro, “non hanno paura di combattere”. L’influencer condivide questo lungo messaggio insieme a un video, che ritrae lei e il fidanzato Alessandro in un momento delicatissimo insieme alla mamma.