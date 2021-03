UeD news, Megghi Galo costretta a interrompere la gravidanza: l’annuncio

Un doloroso messaggio quello condiviso in queste ultime dall’ex corteggiatrice, che conferma di essere incinta: purtroppo si ritrova a rivelare ai suoi fan che dovrà dire addio al bambino che porta in grembo a causa di un raro problema

Megghi Galo si ritrova a confessare ai suoi fan una notizia molto dolorosa sulla sua gravidanza. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è incinta, ma si ritrova costretta a interrompere la gravidanza. Ha trovato l’amore con l’imprenditore Alessandro Piscopo, a cui riserva grandi ringraziamenti per la forza che le sta dando in questo difficile momento. Tra le lacrime, attraverso un filmato condiviso su Instagram, Megghi esterna tutto il suo dolore per l’addio che è costretta a dare al figlio che sta attendendo. Il video inizia con la Galo che dà la splendida notizia sulla sua dolce attesa agli amici più cari. Tra questi vi sono Guendalina Canessa e Martina Nasoni. Sono tutti molto felici e si congratulano con Megghi. Ma il video termina con un messaggio triste e doloroso.

Ovviamente, l’ex corteggiatrice avrebbe preferito concludere il filmato con parole di felicità, ma questo non è potuto accadere. Quel momento di gioia si è trasformato per Megghi in “profondo dolore”. Lei stessa confessa che dovrà interrompere la gravidanza: “Il mio bambino non ce la fa, è troppo forte per poter morire ma troppo debole per vivere”. Era quasi al terzo mese, quando durante l’ultima visita la dottoressa le ha fatto notare questo rarissimo problema. Infatti, ciò che è capitato al bambino della Galo è una cosa abbastanza rara, colpisce un feto su 10mila.

Proprio in queste ore l’ex corteggiatrice sta svolgendo tutti gli esami medici necessari. “Forse oggi sarà l’ultimo giorno che vedrò il mio bambino vivo”. Non saprà mai se sarebbe stato un maschio o una femmina, se fisicamente sarebbe stato più simile a lei o al compagno Alessandro. Il fatto che il suo cuoricino batta e che abbia fame fa impazzire Megghi, che purtroppo non può fare altro che accettare questa cruda realtà.

La Galo, intanto, condivide tutti i messaggi di affetto che sta ricevendo da parte dei suoi amici più cari e ringrazia i fan che la stanno sostenendo dopo l’annuncio di ieri. Non solo, Megghi ci tiene a ringraziare in modo speciale Alessandro, che sta tentando di darle forza per affrontare questo terribile momento. Oltre ciò, la Galo vuole ricevere sostegno ma anche dare forza a tutte le donne che purtroppo si ritrovano a vivere simili situazioni.

Qualche settimana fa si vociferava che Megghi fosse incinta. La giovane si ritrova a confermare tutto, proprio attraverso questo doloroso messaggio.