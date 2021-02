Uomini e Donne gossip, Megghi Galo è incinta? L’indiscrezione

Megghi Galo è incinta? L’ex corteggiatrice è la protagonista del gossip del giorno dal mondo di Uomini e Donne. Si tratta di un’indiscrezione, per cui nulla di sicuro. Non si tratta quindi di un annuncio ufficiale della diretta interessata, ma si sa come vanno le cose in questi casi. Persino Belen Rodriguez ha aspettato un po’ prima di confermare, ma se ne parlava da tempo ormai. E potrebbe succedere anche per Megghi Galo la stessa cosa. Può capitare infatti che il rumor venga fuori nei primi tre mesi di gravidanza e che la futura mamma, anzi presunta tale, decida di aspettare prima di confermare. Di solito però quando non c’è una smentita è più probabile che sia vero.

Non è da escludere però che le protagoniste di questi chiacchiericci sulle gravidanze decidano di ignorarli, quindi la smentita è dovuta a questo. Presto per capire cosa deciderà di fare Megghi Galo. Intanto il gossip è saltato fuori. Very Inutil People ha rivelato infatti che l’ex corteggiatrice di Lucas Peracchi potrebbe essere in dolce attesa. A loro infatti è giunta voce che l’ex corteggiatrice potrebbe dare presto alla luce il suo primo figlio.

A parlare sono state delle persone vicine all’influencer e al fidanzato Alessandro. I due fanno coppia da circa un anno e mezzo, lui è un imprenditore e manager. Si è parlato anche di matrimonio ma non c’è ancora una data ufficiale. Forse è slittato a causa del Covid, come è successo per tante altre coppie? Ma la 24enne non ha mai nascosto di sognare una famiglia numerosa, per cui non sarebbe così strano insomma se la coppia avesse deciso di diventare prima genitori e poi marito e moglie. Anche perché non si sa quanto si dovrà aspettare per poter fare un matrimonio in grande e la voglia di mettere su famiglia potrebbe essere stata più forte.

Nulla di certo, tutto ancora da prendere con le pinze. Megghi Galo non ha proferito parola al momento, ma potrebbe commentare nelle prossime ore. Il tempo necessario affinché il gossip faccia il suo giro sul Web e che se ne parli abbastanza, insomma.