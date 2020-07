UeD, Megghi Galo si sposa con Alessandro: proposta molto particolare

Non pensava che sarebbe successo, non così almeno, e invece Megghi Galo ha ricevuto una proposta di matrimonio dal suo Alessandro Piscopo, imprenditore a cui è legata da un bel po’ di tempo e che è pazzamente innamorato di lei. Per chi non lo ricordasse Megghi è stata a lungo corteggiatrice di Lucas Peracchi, il cui percorso a Uomini e Donne è stato un autentico disastro, e per breve tempo di Andrea Damante che – è noto a tutti ormai – scelse Giulia De Lellis, con cui è tornato assieme da un po’. Potete vedere ancora tutto su Instagram, dove tra le storie Megghi ha pubblicato vari filmati che mostrano il suo stato d’animo in un momento così importante della sua vita. Anche perché la proposta di matrimonio è stata molto particolare.

Megghi Galo si sposa con Alessandro Piscopo: la proposta di matrimonio particolare all’ex di Uomini e Donne

Alessandro infatti le chiesto di sposarlo regalandole un cucciolo di cane: è la bellissima Guapa, una cagnolina che sicuramente terra compagnia a Megghi e Piscopo durante la loro vita assieme e che ha riempito di gioia l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, sfortunata su Canale 5, visto che non ebbe poi così tanto successo con le sue due esperienze, ma fortunatissima dopo il programma. Piscopo ha voluto che fosse presente anche la famiglia di lei, quindi provate solo a immaginare l’emozione della ragazza! La Galo non credeva minimamente che avrebbe ricevuto una proposta di questo tipo né pensava che ieri le avrebbero dato il cane che tanto desiderava perché le avevano detto che il cucciolo non era ancora pronto.

Lo sfogo di Megghi dopo la proposta di Alessandro: parole bellissime e commozione su Instagram

Dopo la giornata di ieri Megghi ha voluto sfogarsi su Instagram e ha parlato con dolcezza e stima di Alessandro che reputa l’uomo della sua vita, una persona incredibile “che mi fa crescere ogni giorno – queste solo alcune delle sue dichiarazioni –, mi aiuta, mi ama, mi rispetta”; la Galo ha augurato a tutte le sue follower di conoscere un uomo del genere, a conferma del fatto che è davvero convinta di voler convolare a nozze con lui. Non ci resta che fare gli auguri ai futuri sposi per una vita felice assieme. Anche con la piccolissima e tenerissima Guapa ovviamente.