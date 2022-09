UeD, Maria: il gesto per Manuel Vallicella. Addii e stangate in studio

Maria De Filippi non poteva non dedicare un messaggio per Manuel Vallicella, morto suicida nelle scorse ore. L’ex tronista di Uomini e Donne era entrato nel cuore della conduttrice e questo non era passato inosservato. La tragica notizia avrà indubbiamente sconvolto anche la padrona di casa, che decide di dedicargli un pensiero a fine puntata. Solo qualche minuto, quanto basta per mandare in onda un messaggio per uno dei volti più apprezzati di sempre del suo programma.

Scendendo nel dettaglio, dopo i vari pensieri condivisi sui social da parte dei volti dello show, ecco che Maria sceglie di dedicare a Manuel un video con una serie di immagini che lo ritraggono sorridente. Come sottofondo la canzone di Tiziano Ferro ‘Il destino di chi visse per amare’.

Uomini e Donne, Federica e Lavinia le nuove troniste

Con la puntata di oggi è arrivato il momento di conoscere le due nuove troniste: Federica Aversano e Lavinia Mauro. Per la prima non parte alla grande, visto che Tina Cipollari si espone subito per commentare, in negativo. Infatti, l’opinionista non è di certo una fan dell’ex corteggiatrice di Matteo Ranieri. Per quanto riguarda Lavinia, invece, per ora Tina sembra voler attendere prima di dire la sua. Va ricordato che ultimamente l’opinionista non si sta appassionando alle dinamiche del Trono Classico.

Durante la passata edizione, la Cipollari ha spesso lasciato lo studio proprio nel momento in cui Maria De Filippi iniziava a trattare gli argomenti di tronisti e corteggiatori. Farà lo stesso quest’anno? Intanto, rispondendo alla domanda della padrona di casa, Tina attacca subito Federica: “Veramente sono proprio indifferente”. Se ma l’opinionista dovesse appassionarsi ai troni, di certo la Aversano non avrebbe percorso facile. Sicuramente ha le spalle larghe, in quanto lei stessa ha ammesso di non essere una persona propensa a dare peso agli attacchi.

Le critiche di Tina non finiscono qui, tra l’altro. Lavinia ammette di avere un pensiero positivo su Federica, avendo seguito il suo percorso alla corte di Matteo. A questo punto, l’opinionista consiglia alla nuova tronista di attendere prima di parlare bene della Aversano, poiché a detta sua deve ancora conoscerla bene.

Intanto, molti telespettatori notano che Lavinia somiglia molto a Rossella Brescia. E, in effetti, non hanno torto.

Uomini e Donne, Ida e Riccardo: ormai non c’è più niente da dire

Addio definitivo tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Forse è ancora presto per dirlo, ma la dama bresciana decide di mettere la parola fine a tutta la storia condivisa con il cavaliere tarantino. Come sempre, non riescono a trovare un punto d’incontro al centro studio. Questa volta, Ida appare davvero decisa a voltare definitivamente pagina: “Il tempo per me è finito”.

Ida appare stanca dei continui litigi che si accendono ogni volta nel programma e Maria De Filippi nota che ormai c’è poco da fare. Pertanto, invita entrambi a lasciare il centro studio e va avanti con la puntata. Questa volta, la padrona di casa non perde tempo e sin da subito fa sì che il confronto venga chiuso prima di arrivare ad accendere eventuali scontri feroci.

UeD, Sara Zilli va via: Davide non fa una bella figura

Sara Zilli ha lasciato il programma, da sola. Ha preferito non uscire come coppia con Davide. Quest’ultimo non ha accolto nel migliore dei modi la proposta della dama in studio. Il caos è iniziato nel corso della prima puntata di questa nuova stagione, andata in onda ieri. Laura ha raccontato quanto accaduto questa estate. La loro conoscenza si è conclusa definitivamente qualche settimana prima di questa registrazione. Nel frattempo, Davide ha avviato una frequentazione con Sara.

Con il tempo, la Zilli si è resa conto che la loro relazione potrebbe diventare un grande amore. Prima di arrivare a scoprire la decisione della dama di lasciare il programma, Maria De Filippi vuole vederci chiaro: “Voglio sapere se Sara conta di più di quanto contava Laura”. Davide appare ancora insicuro e ammette che con la Zilli la storia è più avanti. A questo punto, la padrona di casa fa sapere che Sara vorrebbe proporgli di continuare la relazione fuori.

Come fa notare Gianni Sperti, sul viso del cavaliere “è calato il gelo”. Di fronte alla fredda reazione di Davide, Tina Cipollari si scalda, seguita dal suo collega. “Non per romperti le scatole, ma parla con Sara. È la donna con cui dividi le serate che ti ha chiesto una cosa”, fa presente Maria chiedendo al cavaliere di dare una risposta alla Zilli. “Ho intenzione i viverti, ma oggi non sono innamorato”, sottolinea ancora lui.

“Non sei innamorato, però hai detto che questa relazione potrebbe essere molto più di un amore, ovvero un grande amore. Io oggi non sono innamoratissima, ma ritengo che c’è una bellissima relazione. Io vorrei viverti fuori, se sei d’accordo con me. Sennò io comunque sia esco da qua”

Queste le parole di Sara, che in ogni caso sente la necessità di lasciare il programma oggi e spiega anche perché.

“Così Maria è brutto, non mi sembra una bella situazione. Io comunque esco a prescindere, o con lui o senza di lui. In questo momento ho bisogno di lasciare. In questa trasmissione sono stata benissimo, mi sono sentita molto amata, molto abbracciata, però ho bisogno di uscire per tanti motivi”

Maria precisa che Davide non sapeva di questa sua decisione. La reazione del cavaliere porta Sara ad anticipare che, una volta fuori dallo studio, avrà modo di capire se sia il caso di continuare oppure no questa conoscenza, a questo punto. “Se tu fossi interessato a lei, non la vedresti come un ricatto, ma come un’opportunità”, dichiara Gianni rivolgendosi a Davide.

Alla fine, Sara Zilli lascia il programma come anticipato e lui la segue fuori dallo studio. Gianni e Tina, fino all’ultimo istante, invitano la dama a rifletterci bene prima di avviare una relazione sera con il cavaliere.