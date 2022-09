Suicidio Manuel Vallicella: parlano Sperti, Mennoia, Valli e Damante

La morte di Manuel Achille Vallicella ha scosso tutti questa mattina. L’ex tronista ed ex corteggiatore di Uomini e Donne si sarebbe suicidato nelle scorse ore, lasciando così un vuoto immenso nel cuore di tutte le persone che hanno avuto l’onore di conoscerlo. Manuel ha lasciato il segno in quello studio per il suo animo nobile, per il suo saper affrontare le situazioni con educazione e mai con cattiveria. Nei suoi occhi, come oggi altri protagonisti del programma di Maria De Filippi fanno notare, un po’ tutti avevano notato quel velo di tristezza. Vallicella – dopo aver abbandonato il trono senza scegliere – aveva assicurato che non avrebbe fatto ritorno in quello studio, che però l’aveva salvato.

Lo stesso Manuel lo aveva detto: il programma era riuscito a dargli quella spensieratezza in più per sorridere. Oggi arriva la tragica notizia, che sta scuotendo gli animi di chi l’ha conosciuto. Tra questi stanno esprimendo tutto il loro dispiacere alcuni volti di Uomini e Donne, dove Manuel Vallicella aveva ricoperto sia il ruolo di corteggiatore di Ludovica Valli, sia quello di tronista poco dopo. A dedicargli un pensiero ci pensa subito Gianni Sperti. L’opinionista, come si può immaginare, è rimasto profondamente sconvolto dall’accaduto.

“Tutti ti notavano per l’aspetto fisico, ma poi si ricordano di te per la tua timidezza e bontà d’animo. La domanda che mi affligge è: ‘Chissà se, parlando con te un po’ di più, avrei potuto fare per evitare questo tragico finale’. Ti voglio bene. Ciao Manuel”

In Gianni rimane ora questo atroce dubbio, perché Manuel si è tolto la vita. E probabilmente non è l’unico a provare questa sensazione. Intanto, Raffaella Mennoia – che l’ha conosciuto bene – non ha parole per esprimere ciò che in questo momento sta provando. Un lungo messaggio, in cui l’autrice del programma appare chiaramente sconvolta dalla tragica notizia di questa mattina.

“Sono ore che scrivo e poi cancello… e niente mi si spezzano le parole non scorrono dal cuore si fermano alla mano. Provo a scrivere con la testa ma mi si confondono i pensieri i ricordi le nostre chiacchiere. Allora niente, scrivo solo nella forma più sincera, mi dispiace talmente tanto da non saperlo scrivere e neppure pensare. La tua mamma si prenderà cura di te. Ciao Manuel Riposa in Pace”

Non manca la dedica di Ludovica Valli. Il percorso nello show di Maria De Filippi di Vallicella iniziò proprio alla corte dell’ex tronista, che però preferì scegliere Fabio Ferrara. All’epoca il cuore di Ludovica diceva il nome di quest’ultimo e Manuel riuscì a comprenderla, perché con lei si mostrava sempre protettivo e amorevole. Questo la Valli non potrà mai dimenticarlo. Con una serie di foto che ricordano i loro momenti felici nel programma, Ludovica scrive:

“Non dimenticherò mai la tua timidezza e i tuoi occhi dolci. Averti conosciuto è stato un onore. Ora puoi riposare, che la terra ti sia lieve Manuel, fa buon viaggio. Rimarrai per sempre nel mio cuore. Ti mando e continuerò a mandarti, lassù, sempre, i nostri abbracci”

Fabio Ferrara, suo ‘rivale’ alla corte di Ludovica, decide anche lui di salutare per l’ultima volta Manuel.

Uomini e Donne, Manuel Vallicella è morto: i ricordi di alcuni ex protagonisti

Non mancano i messaggi di altri ex volti del programma, sconvolti dalla tragica notizia. Tra questi c’è quello di Andrea Damante, il quale condivide sul suo Instagram una foto che lo ritrae felice insieme a Manuel al mare: “Ciao Manu, buon viaggio”. Arriva il messaggio, intanto, di Sonia Lorenzini, la quale ha condiviso con Vallicella il percorso da tronista.

“Ricordo di quando all’inizio di un’avventura ci parlavamo dalle finestre dei camerini prima delle puntate e ci avevano separati perché non si poteva. In uno degli ultimi messaggi che ci siamo scritti ormai tempo fa mi dicesti: ‘Ricordati che sei una bella persona, matta a prescindere da con chi stai’. Ti risposi: ‘Non so se lo sono, ma provo a esserlo e anche tu sei speciale’. Lo eri, sì. Ciao Manuel”

Martina Luchena condivide, invece, una foto in bianco e nero che la ritrae insieme all’ex tronista: “Ciao Manu”. “Fai buon viaggio Manuel”, scrive Federico Gregucci postando una foto al mare con Manuel che fa la linguacci divertito. I messaggi per Vallicella non arriva solo dai protagonisti del Trono Classico, ma anche dai volti del Trono Over, che seduti nei parterre hanno avuto modo di conoscerlo.

Tra questi figurano Pamela Barretta: “Ho sempre letto molta dolcezza negli occhi di questo ragazzo, ma anche tanta tristezza. Del resto gli occhi non mentono mai. Magari ora sarà felice insieme alla sua cara mamma. P.S. Ricordiamoci che chiedere aiuto è segno di forza e non di debolezza”. Si dice sconvolta per l’accaduto Valentina Autiero, che condivide un lungo pensiero per Manuel, attraverso un video.

“Non ci posso credere, penso alla disperazione che porta a un gesto simile. Spero ora tu sia sereno”, scrive l’ex dama. Luisa Anna Monti condivide, invece, la foto che ritrae Manuel Vallicella con la sua adorata mamma, scomparsa nel 2019, lasciando in lui un vuoto incolmabile. Anche Andrea Cerioli dedica un ultimo saluto a Manuel, condividendo una sua foto accompagnata da un cuore bianco. Infine, arrivano i messaggi di Giulia De Lellis, Gemma Galgani e Ida Platano.