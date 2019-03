Trono Classico, Manuel Vallicella: “La morte di mia madre mi ha stravolto”

Uomini e Donne Trono Classico, Manuel Vallicella torna a parlare della madre morta: “Quello che mi è successo mi ha stravolto la vita”

Le ultime settimane non saranno state sicuramente facili per Manuel Vallicella. L’ex tronista di Uomini e Donne ha dovuto fare i conti con un terribile lutto e, da quando è morta la madre, sui social si è mostrato pochissimo. Oggi, però, il volto noto del Trono Classico ha deciso di rompere il silenzio e, su Instagram, ha provato a descrivere a parole le sensazioni forti che ha provato in questo brutto periodo. “Quello che è successo mi ha stravolto la vita. E solo chi ha perso una madre può capire come ci si sente. Adesso lei è in un posto dove non soffre più e questo mi rasserena molto. Quello che mi manca di più di lei è il poterla abbracciare e prenderla in braccio. Era una persona meravigliosa, una persona che non meritava nulla di male nella vita. Però a volte succede anche questo e non ci si può fare nulla. Si può autodistruggersi in queste situazioni o reagire e vivere anche per chi non c’è più. Questo è il minimo che io posso fare per lei” ha scritto Manuel.

L’ex tronista, poi, cercando di dare conforto a chi come lui ha perso una persona cara, ha aggiunto: “Stare male e soffrire fa parte della vita. A volte pure dalla sofferenza si impara qualcosa. Ti insegna molto il dolore, ti fa apprezzare ogni cosa che abbiamo e a cui a volte non diamo la giusta importanza”. Perdere la madre è stato difficile per Manuel Vallicella ma lui, con tutte le sue forze, sta provando comunque a a guardare avanti oggi. “Non sono forte, sono più fragile di molti altri io. Ma non ho alternative in questo caso” ha spiegato Manuel “O vado avanti o muoio anch’io. Ed ho deciso di vivere, per rispetto di chi non può farlo”.

Uomini e Donne, le prime parole dopo la morte della madre: “È dura”

Manuel Vallicella, pochi giorni dopo la morte della madre, sui social ha pubblicato un video dove, a modo suo, ha voluto ringraziare tutte le persone che sono state vicine a lui in questi anni. Oggi, a queste stesse persone che continuano a supportarlo e a rivolgergli parole di conforto, l’ex tronista ha di nuovo ribadito la sua gratitudine. “Cado nello sconforto ogni giorno” ha confessato “Ma poi penso a tutte le persone che mi vogliono bene davvero e questo mi aiuta molto”.