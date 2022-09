UeD, Maria mette Davide con le spalle al muro! Gemma resuscita

De Filippi non delude e torna a far compagnia al pubblico di Canale 5 nel primo pomeriggio con nuove scottanti storie

Gemma Galgani a Uomini e Donne torna al centro della scena anche se per poco! La prima puntata di questa nuova edizione inizia proprio con la dama torinese, un po’ come i vecchi tempi. Si dice felicissima di essere di nuovo in studio e sin da subito ecco che inizia il primo battibecco con Tina Cipollari. I telespettatori sono lieti di vedere nuovamente l’opinionista contrastare Gemma. Molti utenti sui social ammettono di aver sentito molto la mancanza di Tina in questi mesi di pausa estiva. Nel frattempo, in estate la Galgani ha chiuso la sua conoscenza con Giovanni.

Maria De Filippi fa un passo indietro nel tempo, tornando al momento in cui i due avevano iniziato a frequentarsi. In questi mesi, hanno proseguito la conoscenza, durante la quale Giovanni si è reso conto di essersi innamorato di Gemma. La conduttrice appare scettica su questo punto, ma permette comunque al cavaliere di continuare a restare in trasmissione, invitandolo a sedere nel parterre dei cavalieri. “Non mi sembri tanto sofferente. Te ne sei fatto una ragione, insomma”, afferma Maria vedendo una reazione serena da parte di Giovanni di fronte al rifiuto della Galgani.

Dopo aver messo la parola fine a questa frequentazione, la dama torinese accoglie un nuovo corteggiatore, francese, Didier. Non manca, anche in questo caso, l’opinione di Tina, la quale torna a colpire Gemma. Sembrava che ormai il programma avesse deciso di mettere la dama protagonista del Trono Over nell’ombra. Invece, la situazione pare essere tornata più o meno come un tempo.

Uomini e Donne prima puntata 2022/2023: Maria sempre sul pezzo

Una storia intricata con protagonisti Davide, Laura, Catia Franchi e Sara Zilli. La scorsa stagione era terminata con lui che si ritrovava a chiudere con le prime due, dopo una serie di incomprensioni che si erano create anche con Daniela. Oggi Maria racconta quanto accaduto durante questa estate. A prendere inizialmente la parola in studio è Laura, la quale racconta di aver ricevuto insistenti chiamate da parte di Davide dopo la fine del programma. Alla fine ha ceduto e tra loro è iniziata una relazione. La dama si è nel tempo innamorata di lui. Ma sembra proprio che il sentimento non fosse corrisposto.

Infatti, sin da subito, ha capito che c’era qualcosa che non andava. Sebbene avessero trascorso momenti bellissimi insieme, qualche particolare non tornava. Ben presto, dopo mesi di uscite, presentazioni e molto altro, Laura ha scoperto alcune chiamate di Sara Zilli sul cellulare di Davide. A questo punto, la dama ha deciso di chiudere la conoscenza. Oggi esce fuori che questa estate, proprio quandoavrebbe dovuto raggiungere a casa Laura, il cavaliere ha preferito prima condividere una cena con Catia.

Ora Sara è l’attuale fidanzata di Davide, da 15 giorni. L’atteggiamento tenuto dalla Zilli non è per nulla piaciuto al pubblico, che sui social network commenta in modo negativo. In particolare, la dama – si è fatta conoscere principalmente attraverso la sua storia con Biagio Di Maro – se la ride mentre Laura combatte per far valere le sue ragioni con Davide.

“Sara che ridacchia mentre un’altra donna sta male per questo omuncolo è molto triste”, si legge su Twitter. A notare questo suo comportamento poco carino è anche Tina Cipollari. “L’atteggiamento di Sara… Che pensi di diventare la quinta moglie? Sempre con quell’aria tua eterea! Sarai scaricata ancora peggio”, afferma furiosa l’opinionista, seguita da Gianni: “Lei è la super donna!”.

“Vedendoti adesso mi rendo conto della grande ca…ta che ha fatto. Non vali niente”, dichiara intanto Laura prendendosi gli applausi del pubblico. “Lei soffriva”, fa presente invece Catia più volte. Davide finisce nel mirino dei presenti in studio e Maria non si trattiene:

“Ho un dubbio, come mai te ne accorgi subito dopo aver avuto un rapporto che il sentimento è cambiato?”

Con questo, la conduttrice fa capire di non essere pienamente d’accordo con il modus operandi del cavaliere. “Sei uno squallore”, urla Tina dalla sua postazione. Gianni Sperti la segue, facendo notare che Davide avrebbe potuto evitare di continuare a illudere Laura sapendo che era innamorata.

“Ok, adesso di Sara sei innamorato?”, cerca di concludere così questo siperietto la De Filippi. Davide afferma di non provare un sentimento così forte nei suoi confronti.

