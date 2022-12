UeD: Maria asfalta, Gemma vede la luce e due volti creano il caos

Nella puntata in onda il 14 dicembre 2022, De Filippi stronca un cavaliere e la Galgani per la prima volta è d’accordo con Tina Cipollari

Gemma Galgani a Uomini e Donne torna al centro della scena. Dopo l’uscita di Ida Platano e Alessandro Vicinanza, le puntate prendono inizio proprio dalla dama torinese e sembra di tornare indietro nel tempo. Anzi, non proprio. Infatti, il momento a lei dedicato dura poco. Un tempo la protagonista del Trono Over era in grado di prendersi quasi un’intera registrazione. In ogni caso, il programma riporta Gemma al centro studio a inizio puntata e questo entusiasma i suoi fan.

Fa felici un po’ meno i telespettatori la lettera di Mario. Maria De Filippi fa notare che dopo l’arrivo del cavaliere, che la scorsa settimana Gemma ha smascherato, cala il silenzio in studio. L’ex insegnante inizia a parlare dicendo che vorrebbe leggere una lettera che lui stesso ha scritto per chiedere scusa sia alla Galgani che alla conduttrice. Quest’ultima, però, ci tiene a precisare che non deve farsi nessun problema con lei: “Può capitare, non è successo nulla”.

Maria a UeD ne ha visti di ‘attori’ e probabilmente Mario risulta essere quello che ha combinato meno guai. D’altronde Gemma è da anni consapevole del fatto che in studio arrivano spesso uomini interessati solo alla sua popolarità a cui lei ha dato anche importanza, sebbene tutti cercassero di farla riflettere. Di certo in pochi si aspettavano che Mario avrebbe potuto agire con particolari intenzioni. In ogni caso, oggi il cavaliere fa arrivare in studio un mazzo di fiori da regalare a Gemma, che comunque ringrazia.

“Chiedo scusa per essere stato indiscreto nella conversazione sul treno. Ho rivisto la mia storia precedente in te. Ho percepito queste caratteristiche comuni che mi hanno fatto arretrare. Una persona piano piano riflette. Quella sera qui non ho replicato perché eri molto arrabbiata e agitata”

Queste le parole pronunciate da Mario mentre legge la sua lettera e rispondendo ai dubbi degli opinionisti. Gianni Sperti apprezza il fatto che oggi il cavaliere abbia ammesso tutto. Al contrario, Gemma continua a far notare che lui avrebbe potuto parlare con lei delle problematiche che aveva riscontrato durante la loro conoscenza, anziché parlare male sul treno dietro le spalle. Cosa davvero rara, Tina Cipollari è d’accordo con la Galgani.

“Quella telefonata che lei ha accidentalmente ascoltato ha fatto capire chi sei! Tu sei quello del treno, non quello che è qui davanti. C’è poco da chiedere scusa e da giustificarsi”

Gemma Galgani concorda totalmente con Tina, tanto che muove la testa confermando di essere d’accordo con lei. Per la prima volta, dopo tanto tempo, la Cipollari e la dama torinese hanno la stessa opinione. L’opinionista non si scaglia in alcun modo contro Gemma, anche perché in questo caso non c’è davvero nulla da recriminarle.

Esce fuori che Mario nei giorni scorso ha scritto alla Galgani per avere un confronto con lei dopo quanto accaduto. La dama torinese non ha neppure risposto e oggi conferma. “Non avevo nessuna intenzione di ascoltare, ho ascoltato troppo. Avevo il timore che tu volessi aggiustare la situazione, scusa ma è la sensazione che ho. Mi dispiace, grazie per i fiori”, queste le parole di Gemma, che mortificata si alza e torna a sedere al suo posto.

Mentre Tina si chiede cosa farà ora nel programma Mario, quest’ultimo lascia lo studio. Sembra, dunque, che dopo questa figuraccia, l’ex insegnante abbia deciso di lasciare la trasmissione. De Filippi non aveva voluto chiedere al cavaliere di andare via, ma semplicemente gli aveva consigliato di riflettere su cosa fare. Ecco che Mario ha ben capito che andare via è la scelta più giusta.

UeD, Riccardo e Roberta continuano a insospettire e a confondere

Continua il Trono Over a tenere i telespettatori incollati al piccolo schermo oggi. Si passa a Riccardo Guarnieri e Gloria Nicoletti a Uomini e Donne. Sebbene il cavaliere tarantino abbia deciso di chiudere la loro conoscenza senza neppure farglielo sapere, la dama ha deciso (per l’ennesima volta) di dare un’altra opportunità alla loro frequentazione. Ma la situazione si è di nuovo complicata quando Gloria ha saputo che Riccardo ha chiamato Roberta Di Padua.

Guarnieri si è messo in contatto con la dama di Cassino per parlare di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex si sono confrontati su alcuni dettagli che sono trapelati via social. La coppia ha condiviso una serata con Armando Incarnato. Alcune loro affermazioni sui social hanno fatto credere a Roberta che fossero delle frecciatine nei suoi confronti. Il cavaliere napoletano non ci sta e spiega cosa è davvero accaduto.

“Tu hai detto che qua dentro l’amicizia non esiste. Io invece ho scritto riferendomi all’amicizia tra uomo e donna, visto che tutti hanno sempre parlato del mio rapporto con Ida. Non si è parlato di te, di Riccardo o del programma. Ma chi vi pensa? Loro due non c’entrano. Era solo una risposta a chi ha sempre pensato che c’è qualcosa dietro tra me e Ida, per dire che c’è solo un’amicizia”

Roberta appare in difficoltà e, allo stesso tempo, ammette di non credere a ciò che sta dicendo Armando. La Di Padua è convinta che le parole scritte sui social da Incarnato fossero una frecciatina indirizzata a lei. Il cavaliere continua a negare e, intanto, Gianni Sperti ribadisce i suoi sospetti sul rapporto che c’è tra Riccardo e Roberta.

“Quando hai un problema, perché non chiami un amico e chiami Roberta? Non hai un amico con cui confidarti? Non c’è la redazione con cui parlare? Ho un dubbio che devo chiarire. 15 giorni fa, 20 giorni fa, tu volevi uscire con Roberta e lei con te. Questo era un desiderio. Dopo di che, questa cosa non va avanti, perché altrimenti succedeva un putiferio in studio. Questo interesse da cosa nasceva? E come fa a spegnersi solo perché si accaniscono in studio? Vi siete solo sentiti per parlare di Ida e Alessandro? Ricordiamo quello che è successo anni fa”

Gianni Sperti si riferisce al momento in cui Riccardo e Roberta anni fa decisero di lasciare il programma come una coppia. Poco tempo dopo, Guarnieri in quello studio sbugiardò se stesso e la Di Padua ammettendo di aver omesso diversi dettagli alla redazione. Per questo motivo, oggi l’opinionista non riesce affatto a fidarsi delle loro parole. La dama di Cassino tenta così di difendersi dalle accuse: “Per me non ha senso uscirci insieme. Gianni sembra che non hai argomenti, sempre lì torni”.

UeD, Riccardo Guarnieri asfaltato in studio

Le parole di Roberta continuano a non convincere Sperti. Intanto, Gloria sembra aver ormai deciso di chiudere definitivamente questa frequentazione. La dama si lascia anche andare a un piccolo sfogo, durante il quale non trattiene le lacrime. Riccardo, invece, continua a essere titubante e ribadisce di non provare ancora un sentimenti per lei. Nonostante questo, si trova bene al suo fianco e gli dispiacerebbe mettere fine al loro rapporto.

A smontare Guarnieri ci pensano più persone dentro lo studio. La prima è Maria De Filippi, la quale gli fa notare che Gloria vuole avere una storia, al contrario suo. “Lei non è che sta bene solo il sabato sera, vorrebbe stare bene sempre”, gli fa notare la conduttrice. Si ribella all’atteggiamento di Riccardo anche Silvia. Dopo di che, anche Paola interviene non trattenendo il suo disappunto.

“Guardatelo! Non ti riesco neanche a guardare. Togliti questa risata. Ma ancora che ci perdete tempo con questo? Sei un cafone, un certo linguaggio non si usa. Sto dicendo che sei un pagliaccio, sto dicendo come ti mostri”

A intervenire in difesa di Riccardo ci pensa Cristina, prendendosi un bell’attacco da parte di Tina. La dama, che ha avuto solo una conoscenza nel programma (quella con Armando), crede che le donne presenti nel parterre siano abbastanza adulte e mature da capire e da potersi prendere le proprie responsabilità. In poche parole, vorrebbe far capire che Gloria sapeva benissimo in che situazione si stava infilando, conoscendo ormai Riccardo.

Le sue parole scatenano la furia della Cipollari: “A te non capiterà mai perché non ti metti in gioco. Sei una grande oratrice. Se c’è una che metto in dubbio sei tu. Sei troppo razionale. Gloria preferisco te che una mummia finta. Ma goditi sta vita!”.