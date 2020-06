UeD Marco e Beatrice, le confessioni: quarto figlio, matrimonio, ritorno Tv

Marco Fantini e Beatrice Valli, le confessioni di UeD sul lavoro da influencer: “Ci siamo sempre impegnati”

L’ultima intervista di Marco Fantini e Beatrice Valli rilasciata a Claudia Casiraghi per Vanity Fair vede la coppia parlare di numerosi argomenti, dalla vita da influencer che ha ovviamente cambiato il ritmo delle giornate al matrimonio e al quarto figlio passando per Uomini e Donne: insomma un’intervista che piacerà senza dubbio ai fan che li seguono da sempre. Marco e Beatrice sottolineano quasi subito che “ci piace far vedere che siamo una famiglia normale” ma che “ci sono delle cose che non mostriamo e teniamo solo per noi, com’è giusto che sia”. Questo nonostante la vita da influencer imponga una sorta di rinuncia almeno parziale alla privacy proprio per rafforzare il rapporto con i follower che di certo non possono essere intrattenuti soltanto con video pubblicitari di ogni tipo. “Si fanno sacrifici e sicuramente non è semplice – spiegano i due –. Spesso il lavoro occupa la maggior parte della giornata e magari la sera, quando si torna a casa, si è molto stanchi, ma entrambi ci siamo sempre impegnati per riuscire a sfruttare al massimo il tempo a disposizione coi nostri figli, nonostante spesso non sia facile”. Le dichiarazioni più interessanti sono quelle successive, quando Beatrice e Marco hanno parlato della piccola Azzurra, del prossimo figlio e del matrimonio rimandato a data da destinarsi.

Uomini e Donne, Marco e Beatrice: la vita con Azzurra e il quarto figlio

“Anche la nascita di Azzurra – è stato fatto notare loro – è stata annunciata online. Come avete vissuto un momento così speciale nel mezzo di una situazione (la pandemia) tanto complicata?”. “Non è stato facile – questa la risposta dei due innamorati –, ma abbiamo comunque cercato di godercelo il più possibile, con tutte le limitazioni che ci sono state imposte. L’arrivo di una nuova vita è sempre un evento emozionante e stravolgente e abbiamo quindi cercato di viverlo al meglio, rimanendo sempre positivi”. In tanti abbiamo seguito la gravidanza della Valli, che è già al terzo figlio, e in tanti stati felici quando abbiamo saputo che fosse andato tutto bene. Anche il piccolo problema alla lingua della bambina non spaventa la coppia: “Fare questo lavoro non vuol dire avere sempre una vita perfetta, anzi. Ognuno ha i suoi problemi e se mostrarli può essere un modo per aiutare altre persone con gli stessi problemi, un modo per confrontarsi e confortare, a noi fa solo piacere”. Marco e Beatrice non hanno escluso la possibilità di avere un quarto figlio ma si sono detti comunque prudenti: “Per ora dobbiamo riuscire ad abituarci a gestirne tre, vedremo”. Poi le parole sul matrimonio che – come ben sapete – è oggetto di gossip da tanto tempo.

Marco e Beatrice, matrimonio rimandato a data da destinarsi e ritorno in televisione

“Per il matrimonio in questo momento siamo in standby – hanno spiegato entrambi –, perché a causa del lockdown abbiamo dovuto sospendere tutto. Nei prossimi mesi sicuramente capiremo come e quando farlo. Ci piacerebbe che quel giorno sia un momento speciale, di festa e di gioia per tutti e che si possa festeggiare in massima sicurezza”. La coppia ha sottolineato che è ancora in alto mare con abiti, testimoni e tutto il resto. Purtroppo non potremo rivederli a Temptation Island Vip, dove non sono ammesse le coppie con figli, ma loro si dicono pronti a qualche nuova esperienza televisiva: “Ci piacerebbe molto”. Fossimo in Alfonso Signorini un pensierino ce lo faremmo.