Beatrice Valli si svela: aggiornamenti su problema Azzurra e ricordo UeD

Beatrice Valli e Marco Fantini in diretta con Chi: l’intervista e i racconti della coppia

Marco e Beatrice sono stati i protagonisti della diretta con Chi su Instagram di oggi. La coppia si è raccontata, soprattutto Beatrice Valli, dopo la nascita della piccola Azzurra, la loro secondogenita. A completare la famiglia c’è Alessandro, il figlio maggiore di Beatrice avuto da una precedente relazione. L’influencer ha raccontato che la quarantena non è stata sempre semplice, con due bimbi da gestire e una gravidanza agli sgoccioli. Per fortuna Marco la aiuta tantissimo ed è stato, possiamo dire, fondamentale anche in questo periodo. Beatrice ha poi raccontato che scoprire che Marco sarebbe potuto entrare in sala parto è stato un sollievo: “Si è goduto questa emozione. Non oso immaginare chi non lo ha potuto fare”, ha detto Beatrice.

Beatrice Valli ricorda il periodo a Uomini e Donne: “C’era qualcosa di forte, sennò non avremmo resistito”

Poi ha ricordato l’incontro e il percorso a Uomini e Donne. Il 29 maggio festeggeranno sei anni d’amore dal giorno della scelta. Queste le parole di Beatrice: “Quando partecipi a questi programmi è sempre un punto di domanda, però lo capisci una volta che esci dai programmi. Devo dire che ci siamo trovati, rispettati da subito che è la cosa principale. E c’era veramente qualcosa di forte tra noi, sennò non avremmo resistito a lungo. Lo capisci bene una volta che esci. Vivi il programma con tante emozioni, ma una volta che esci non è così, ci sei tu e lui e basta. O ti trovi o non ti trovi”. Non è stato comunque facile per lei, chi ha seguito il trono di Marco Fantini ricorderà le critiche che sono state rivolte a Beatrice, spesso anche perché era già mamma di un bimbi di poco meno di un anno.

Uomini e Donne, Beatrice ricorda le critiche e replica: “Ho dimostrato chi sono realmente”

Oggi Beatrice ha voluto rispondere a queste critiche: “Sono stata criticata tantissimo. Sono diventata mamma a 17 anni e la critica era sei rimasta incinta giovanissima, ma chi ti credi di essere, sei venuta qui a fare cosa, con un figlio piccolo stai con tuo figlio. Tutte critiche abbastanza inutili perché alla fine ho dimostrato a tutti attraverso i social chi ero e chi sono realmente”. Grazie ai social Beatrice è riuscita a farsi conoscere meglio: “Mi hanno aiutato molto a far capire alle persone ciò che ero e ciò che volevo dimostrare. Non perché ho partecipato a un programma per conoscere una persona allora non ero responsabile”.

Marco e Beatrice, aggiornamenti sul piccolo problema di Azzurra: “Preferisco farlo subito”

Infine, la Valli ha parlato anche del problema alla lingua di Azzurra. Queste le sue parole: “Tanti bambini nascono con questo problemino e viene tagliato alla nascita perché non riescono attaccarsi bene al seno. La mia si attacca bene e sta crescendo. Però può succedere in certi casi che anche se non è troppo corto ha problemi a parlare successivamente”. Dopo aver spiegato il problema, ha dato qualche aggiornamento sulla situazione: “Aspetteremo un’altra settimana e vediamo come va, e sarebbe il caso di tagliarlo proprio per prevenire questi piccoli problemini che sono piccoli però stare dietro a logopedia e guardare bene se parli, preferisco farlo subito. Però non è un problema grave”. Infine, Beatrice ha detto che vorrebbe un quarto figlio e sogna un altro maschietto. Solo un altro figlio però, poi la famiglia sarà al completo.