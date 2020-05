Beatrice Valli preoccupata figlia: “Problema lingua, sono quasi svenuta”

Marco e Beatrice figlia Azzurra: problema alla lingua, il racconto della mamma

Beatrice Valli ha raccontato, attraverso delle storie Instagram, che prossima settimana sua figlia Azzurra potrebbe subire un piccolo intervento alla lingua: ha il filetto corto e questo potrebbe dare dei problemi durante l’allattamento. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne non ha nascosto la sua preoccupazione iniziale, visto che la dottoressa le aveva detto che, con tutta probabilità, glielo avrebbero tagliato subito, anche perché non è nulla di complicato. Prima lo si fa e meglio è. Beatrice, allora, ha deciso di condividere questa storia con altre mamme (non è raro che i bambini nascano col frenulo linguale corto).

Beatrice Valli svela: “Ero quasi svenuta!”

Dopo aver annunciato di esser pronta per il quarto figlio, Beatrice Valli ha parlato del problema alla lingua della figlia Azzurra: “Ieri abbiamo fatto la prima visita ed è cresciuta benissimo. Come sapere la allatto al seno… è perfetta! L’unica cosa è che mi hanno detto che ha il filetto della lingua corto e quindi volevano tagliarglielo. Io ero già quasi svenuta! Ho chiamato Marco e gli ho detto di venire qua perché io non so se psicologicamente riesco a vedere la dottoressa che taglia”.

Intervento alla lingua per la figlia di Beatrice e Marco: “Non lo avevano detto in ospedale”

Tra una settimana, saprà se l’intervento deve essere necessariamente fatto oppure no: “La dottoressa ha detto che è una cosa che succede a moltissimi bambini e il filetto della lingua viene tagliato subito dopo esser nati. Potrebbe essere tagliato entro due settimane. Non me lo avevano detto in ospedale forse perché non era una cosa così grave. […] Ieri la visita è stata traumatica perché le volevano tagliare subito il filetto”.

Beatrice Valli dopo il parto: chili persi e come si comporta Azzurra

Ha poi spiegato quanti chili ha perso dopo il parto: “Ho perso circa 7,5 kg dopo il parto. Ne ho ancora una decina”; e se Azzurra è una bambina tranquilla o se si sveglia spesso chiedendo di mangiare: “Stamattina ero un po’ in coma vista la nottata. Devo dire che è abbastanza brava, Azzurra, adesso è lì che dorme. Si sveglia ogni tre ore, tre ore e mezza”.