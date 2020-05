Uomini e Donne, Beatrice Valli: “Pronta per il quarto figlio”

Marco e Beatrice figli, l’ex corteggiatrice di UeD pensa al prossimo: quattro è il numero perfetto?

Beatrice Valli e Marco Fantini hanno da sempre rivelato il sogno di metter su una famiglia il più allargata possibile. Quattro è forse il numero perfetto? Beatrice, che ha appena messo al mondo la tenerissima Azzurra (seconda figlia avuta con l’ex tronista di Uomini e Donne), ha confessato di essere pronta per il quarto figlio. Non sorprenderebbe la notizia, fra qualche annetto, di una nuova gravidanza di Beatrice Valli, considerando che i suoi figli non hanno grandi differenze d’età, tutt’altro.

Beatrice Valli: “Pronta per il quarto figlio”

Dopo il video dell’arrivo di Azzurra a casa Fantini, Beatrice Valli ha subito fatto intendere che il suo istinto materno è più forte che mai: “Sono pronta per il quarto – ha scritto su Instagram –. Vorrei che rimanesse così per sempre, anche per voi è così? Anche perché già dopo qualche mese ci si dimentica di quanto fossero piccoli”. Marco Fantini non si trova in disaccordo con la fidanzata: anche lui ha sempre avuto il sogno della famiglia allargata. L’arrivo di Azzurra l’ha fatto sciogliere: “Sono veramente super emozionato. Sto andando a prendere la mamma e Azzurra. Non vedo l’ora di vederle e spupazzarmela tutta. Abbiamo fatto questa bellissima sorpresa. I bimbi rimangono a casa, così quando entra vede tutta questa super sorpresa che abbiamo fatto per loro due. Come benvenuto a casa”.

La gravidanza difficile di Beatrice Valli e grande attesa per Azzurra

Beatrice Valli ha avuto una gravidanza piuttosto complicata, ma per fortuna tutto è andato per il verso giusto e, il 13 maggio 2020, è venuta alla luce la piccola Azzurra: “La prossima foto sarà con Azzurra. Speriamo presto. Stanotte alle ore 01:00 mi si sono rotte le acque, ho aspettato un po’ ad andare in ospedale perché non avevo né contrazioni né perdite particolari, alle 7 mi sono fatta accompagnare dal Marchini che ora è a casa tutto agitato (uomini) che spera di ricevere presto una mia telefonata e ovviamente dovrà recarsi velocemente in ospedale”.