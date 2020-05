Marco e Beatrice, l’arrivo a casa di Azzurra: “Per fortuna sei qui”, il video

Marco e Beatrice pubblicano il video con l’arrivo a casa di Azzurra: la sorpresa di benvenuto alla piccola

Marco e Beatrice sono diventati genitori per la seconda volta pochi giorni fa. La terzogenita della Valli è venuta al mondo il 13 maggio, ma a causa del Coronavirus Marco ha potuto assistere solo al parto. Poi non ha più fatto visita alla futura moglie in ospedale, ma con Bianca e Alessandro sono andati tutti i giorni sotto la finestra per salutare la mamma e la sorellina appena nata. Tutto l’amore della famiglia Fantini continua a emozionare i fan, soprattutto grazie ai bellissimi video che Marco realizza sui momenti speciali della loro famiglia. E il nuovo video di oggi è sull’arrivo a casa di Azzurra e il primo incontro con i fratellini. Il modello si è fatto aiutare e ha allestito il soggiorno di casa a festa, con palloncini fiori e una bellissima torta per dare il benvenuto ad Azzurra.

Beatrice Valli torna a casa con la piccola Azzurra, l’incontro con Bianca e Alessandro emoziona tutti

“Sono veramente super emozionato. Sto andando a prendere la mamma e Azzurra. Non vedo l’ora di vederle e spupazzarmela tutta. Abbiamo fatto questa bellissima sorpresa. I bimbi rimangono a casa, così quando entra vede tutta questa super sorpresa che abbiamo fatto per loro due. Come benvenuto a casa”, ha detto all’inizio del video. La sorpresa è cominciata già in ascensore: “Cosa vi inventate”, ha detto Beatrice vedendo i palloncini e la scritta “benvenuta Azzurra” anche sullo specchio. Ad aprire la porta di casa invece è stata la piccola Bianca, felicissima di conoscere finalmente la sua tanto attesa sorellina. Alle, da ometto di casa, ha ripreso l’ingresso in casa con un altro cellulare e poi si è avvicinato alla mamma. Tutti erano felicissimi ed emozionatissimi, Alle e Bianca hanno preso in braccio la piccola Azzurra e non sono mancati baci, carezze e coccole. Inutile dire che questo video sta facendo il giro dei social e tutti si sono emozionati e commossi, come si può leggere nei numerosi commenti.

Marco Fantini, la dedica alla figlia Azzurra: “Ci hai fatto preoccupare, per fortuna sei qui”

Pubblicando il video su Instagram, Marco ha scritto una bellissima dedica d’amore per la figlia Azzurra. Queste le sue emozionanti parole: “Sei entrata come un fulmine nella nostra vita. Ci hai fatto preoccupare molto quando eri nel pancino della mamma… Per fortuna ora sei qua fra le mie braccia dove posso proteggerti e abbracciarti. Ora ho due principesse che mi hanno rapito il cuore e un principe che mi aiuterà a proteggerle”. Queste invece le parole di mamma Beatrice, che si è ritrovata al centro di una polemica ieri: “La nostra vita è come una favola. Benvenuta tra noi piccola azzurra, ti abbiamo aspettato davvero tanto ed eccoti tra noi”.