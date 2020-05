Beatrice Valli sotto accusa, lei si difende: “Scelto di non farlo”, lo sfogo

Beatrice Valli dopo il parto parla della piccola Azzurra: quanto pesa e a chi somiglia

Beatrice Valli ha partorito da pochi giorni ma è già costretta a rispondere alle critiche su Instagram. La dolce metà di Marco Fantini non si è mai tirata indietro nel confronto con i fan. Ha dimostrato anche oggi di essere perfettamente in grado di spegnere con poche parole tutte le polemiche. Una cosa simile è successa già la scorsa settimana, quando è finita sotto accusa insieme al papà del piccolo Alessandro, oggi è successo nuovamente perché è stata attaccata per un parere personale sull’epidurale. In questi giorni Beatrice sta raccontando il parto e la nascita della sua terza figlia Azzurra, stamattina ha detto per esempio che pesa tre chili e mezzo e che somiglia molto a Bianca e Marco. Poi ha detto di essere contraria all’epidurale e di non averla mai fatta. E sono state queste parole a finire nel mirino di altre donne.

Beatrice Valli, critiche e accuse su Instagram per scelte sul parto: lei si difende così

Beatrice ha risposto così alle domande sull’epidurale: “Mai fatto epidurale nella mia vita per nessuno dei tre parti. Tanto bisogna soffrire qualche ora non capisco perché farsi infilare un ago e qualcosa nel corpo giusto per sentire un pochino meno male. Lo trovo assurdo”. Queste parole non sono piaciute a tutte le donne che la seguono, visto che poco dopo è arrivato uno sfogo di Beatrice su Instagram in merito ad alcuni messaggi che ha ricevuto. “Non voglio e non ho giudicato nessuno – ha scritto la neo mamma – dicendo che sono contraria all’epidurale. Voglio precisare però una cosa, ci sono donne che mi hanno scritto che non so cosa sia il dolore o che hanno ore e ore di travaglio e che non possono farne a meno! Primo mio parto durato 27 ore e 4 di spinte e vi assicuro che ho avuto anche una emorragia molto grossa e ho avuto 25 punti ma l’epidurale non l’ho fatta”.

Marco e Beatrice, lei replica alle critiche: “Ognuno fa le sue scelte”

Beatrice ha spiegato ulteriormente il suo punto di vista: “Un’altra cosa. Non sto dicendo che l’epidurale sia giusto o non giusto farla ma che non debba passare il concetto che si debba fare come quando si mangia una caramella. È comunque una puntura rischiosa in cui metti a rischio oltre che la tua anche la salute del bambino”. Ogni mamma decide per il proprio figlio e per la propria gravidanza, e nessuno dovrebbe criticare o giudicare, come è stato fatto con Beatrice. Ma lei si è difesa benissimo: “So che il parto è davvero intenso e non è sopportabile il dolore ma nella vita tutte le donne hanno partorito anche in condizioni peggiori. Ognuno farà le sue scelte io ho sempre scelto di non farla e sono non favorevole a essa. Ognuno però è libero di fare ciò che crede”.