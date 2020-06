Signorini promosso da Berlusconi, programmi e destino Grande Fratello

Mediaset, il rapporto tra Alfonso Signorini e Piersilvio Berlusconi che dice tanto sul futuro del conduttore

Alfonso Signorini ha dato grande prova di conduzione al Grande Fratello Vip: a qualcuno non è piaciuto ma non dimentichiamo che, fatta eccezione per qualche intervento eccessivamente moralizzante, è riuscito ad affrontare i vari scontri nella Casa in maniera quasi esemplare, senza scadere nel trash e affrontando la situazione con chiarezza e senza ipocrisie; considerate inoltre che condurre un programma d’intrattenimento durante una pandemia, con il peso emotivo che questa comporta e con le tante responsabilità e che essa esige, non è per niente semplice, e non si può dire che Alfonso non sia stato all’altezza. L’atteggiamento del conduttore sembra esser piaciuto parecchio a Mediaset, anche a Piersilvio Berlusconi che a quanto pare avrebbe proposto al conduttore alcuni programmi.

Alfonso Signorini Mediaset, nuovi programmi tra smentite e indiscrezioni

Si tratta di indiscrezioni e non di conferme ufficiali, e se qualche giorno fa a lanciarle è stato Davide Maggio, salvo poi essere smentito direttamente da Alfonso in persona, oggi a parlarne è Blogo, e, diciamocela tutta, ci sembra tutt’altro che improbabile che due realtà importanti come queste decidano di inventarsi di sana pianta retroscena che non hanno alcun minimo di fondamenta. In particolare Blogo rilancia il gossip sulla conduzione del Grande Fratello, dando per scontato quindi che Barbara d’Urso non ne sarà la conduttrice, e parla anche di un altro programma che dovrebbe sostituire Domenica live la prossima stagione. Tutto questo ovviamente in aggiunta al Grande Fratello Vip.

Gf Vip e Grande Fratello: le ultime news dopo le parole di Barbara d’Urso

Il dubbio maggiore riguarda la conduzione del Grande Fratello standard, visto che Barbara d’Urso proprio ieri ha confermato che sarà lei a condurlo, mentre abbiamo poche incertezze sulla trasmissione che sostituirà Domenica live, visto che una sostituzione di questo tipo non rappresenterebbe un oltraggio a una conduttrice che, al netto delle tante polemiche che da sempre ci sono, si è fatta in quattro per l’azienda. Il programma in questione dovrebbe essere uno show dedicato soprattutto al Grande Fratello in cui si parlerà di argomenti anche importanti prendendo spunto proprio da ciò che accadrà nella Casa. Staremo a vedere se i pettegolezzi saranno confermati.