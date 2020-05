Grande Fratello Nip ci sarà? Parla Barbara d’Urso e conferma la versione di Signorini

Il Grande Fratello Nip avrebbe dovuto tornare questa primavera. Poi l’allungamento della versione vip targata Alfonso Signorini e l’emergenza sanitaria hanno rimandato il tutto a data da destinarsi. Nel frattempo sono uscite anche delle indiscrezioni che hanno sostenuto che ci sarebbe stato un cambio di conduzione alla guida del reality: Barbara d’Urso sarebbe stata sostituita proprio da Signorini che avrebbe così ‘raddoppiato’, accaparrandosi sia l’edizione vip che nip. In realtà il direttore del magazine Chi ha smentito subito tale dinamica. Una versione confermata indirettamente dalla stessa d’Urso durante l’ultima puntata di Live, andata in onda il 31 maggio 2020.

Barbara d’Urso: “Il Grande Fratello arriverà”

Barbara d’Urso, in un simpatico botta e risposta con Cristiano Malgioglio a Live, si è lasciata sfuggire delle parole che hanno fatto chiarezza circa il prossimo GF Nip. “Stai zitto. Per parlare devi aspettare il nostro Grande Fratello, che arriverà”, ha chiosato la conduttrice, chiacchierando goliardicamente con il paroliere. Al di là dell’aspetto spassoso del dialogo, rimane l’affermazione lampante e netta: il reality ci sarà e alla sua guida tornerà Barbara d’Urso e non Alfonso Signorini, come qualcuno ha fatto trapelare di recente. Resta da capire quando la trasmissione decollerà. Se ne riparlerà, con ogni probabilità, tra poche settimane,a bocce ferme, una volta finita la stagione televisiva in corso.

Signorini smentisce i rumors che lo vogliono conduttore del prossimo Grande Fratello Nip

“Fake news. Della serie ‘famo du risate’. A proposito, qualcuno avvisi chi ha lanciato la clamorosa notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle frontiere dello spirito”. Così Alfonso Signorini ha smentito l’indiscrezione che lo voleva alla guida anche del GF Nip, show che con ogni probabilità sarà ancora nelle mani di Barbara d’Urso. Il giornalista sarà invece al timone del Grande Fratello Vip 5, che prenderà il via il prossimo autunno.