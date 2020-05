Signorini fa il botto: Gf Nip al posto della d’Urso e nuova Buona Domenica

Alfonso Signorini piglia tutto: Mediaset pronta ad affidargli entrambi i Grande Fratello, e non solo

Una notizia bomba: Alfonso Signorini condurrà tre programmi nella prossima stagione televisiva? Il giornalista e opinionista è diventato a tutti gli effetti un conduttore Mediaset. Il Grande Fratello Vip lo ha di fatti consacrato e gli ascolti, seppure non altissimi, sono la prova del fatto che il suo reality ha funzionato. I numeri insomma ci sono stati e l’affetto del pubblico pure: non sono molti quelli che si sono persi per strada durante i mesi, anzi. E quindi Mediaset ha deciso non solo di affidare a Signorini il nuovo Gf Vip e di anticiparlo, ma la notizia dell’ultima ora riguarda anche la versione classica del reality show. E non solo, perché Signorini sarà impegnato in ben tre conduzioni!

Signorini al posto di Barbara d’Urso nell’edizione Nip del Grande Fratello: i rumor

A rivelare tutto è stato Davide Maggio, che con un’anteprima destinata a far chiacchierare parecchio ha rivelato le novità su Alfonso. Il conduttore sarebbe vicino a una promozione degna di nota nella prossima stagione televisiva. Oltre al Gf Vip, infatti, Mediaset starebbe pensando di affidargli anche la versione Nip del reality, al momento in standby e condotta nelle ultime due edizioni da Barbara d’Urso. Quest’ultima quindi passerebbe il testimone a Signorini, che però dovrà occuparsi anche della domenica pomeriggio. Stavolta però non prenderebbe il posto della d’Urso, ma andrebbe in onda nella fascia oraria di Domenica In. Sarebbe quindi Signorini a sfidare Mara Venier, dopo che Domenica Live è stata ridotta nella stessa fascia oraria di Pomeriggio 5.

Alfonso Signorini pronto a sfidare Mara Venier nella domenica pomeriggio? La smentita

La domenica pomeriggio di Signorini dovrebbe essere una specie della mai dimenticata Buona Domenica di Costanzo, come ha fatto notare lo stesso Maggio. Un contenitore e talk televisivo in cui si incontreranno ex concorrenti del reality show da lui condotto. Un approfondimento delle vicende del Grande Fratello insomma. E dopo il talk di Signorini andrebbe regolarmente in onda Domenica Live. Non appena la notizia ha fatto il giro del Web, è arrivata la smentita di Signorini su Instagram: “Fake news. Della serie ‘famo du risate’. A proposito, qualcuno avvisi il sito di Davide Maggio che ha lanciato la clamorosa notizia che alla sua lista mancano la conduzione delle previsioni del tempo e delle frontiere dello spirito”.