UeD, Manuel Galiano duro con Giulia De Lellis: la stoccata

Manuel Galiano dopo Uomini e Donne, ormai lontani i tempi della storia con Giulia Cavaglià

Come ben sapete, la fine della storia tra Giulia Cavaglià e Manuel Galiano è stata accompagnata da critiche e polemiche a non finire perché una rottura così repentina tra i due non era stata messa in conto da nessuno, e comunque il comportamento di entrambi non ha convinto né i fan della coppia né Raffaella Mennoia. Oggi quei tempi sembrano essere acqua passata, visto che è stata pubblicata da Witty TV anche un’intervista in cui i due hanno spiegato le loro ragioni, ma Manuel continua ad essere molto seguito e non manca di dare il suo parere sui personaggi del momento; ad esempio su Giulia De Lellis.

UeD, Manuel Galliano: la stoccata a Giulia De Lellis

L’ex di Andrea Damante sta facendo molto discutere per la scelta di pubblicare un libro in cui racconta del tradimento del deejay, e forse è per questo motivo, anche se Manuel non lo ha detto direttamente, che Galiano non ne ha parlato proprio benissimo. “Cosa pensi di GDL?”, gli ha chiesto un follower. “Meglio che non mi esprimo”, questa la risposta del ragazzo che forse si è schierato dalla parte di chi non ha tollerato il comportamento della influencer, presto al timone di Giortì assieme a Gemma Galgani.

Manuel ne ha per tutti: l’ex corteggiatore critico con Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi

Dicevamo che Manuel non ne ha avute solo per la De Lellis ma si è esposto anche su Francesco Chiofalo e Antonella Fiordelisi che come Giulia De Lellis stanno facendo molto parlare di sé per le ultime novità sulla loro storia. “Cosa pensi – questa la domanda di un fan – di Francesco Chiofalo e della sua relazione?”. “Non fatemi essere cattivo, dai. Diciamo che provo tanta pena”, poche parole ma decisamente esaustive e senz’altro destinate a fare il giro del Web.