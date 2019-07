Giulia Cavaglià e la sua verità su Manuel: Raffaella Mennoia la mette in difficoltà

Giulia Cavaglià parla dopo la fine della storia con Manuel Galiano: l’intervista su Witty

Giulia Cavaglià nell’intervista su Witty Tv con Raffaella Mennoia ha raccontato la sua versione dei fatti. Una verità che è diversa da quella da Manuel Galiano, l’altra persona coinvolta. Giulia ha subito precisato che si aspettava di trovare una persona diversa dopo Uomini e Donne. Secondo Giulia, Manuel non aveva molta voglia di passare del tempo con lei. Ha detto che si sono separati perché lui doveva andare a fare un weekend a Monaco e lui non le ha chiesto di raggiungerla. Manuel invece ha detto che visto che anche lei ha trascorso lo stesso weekend in Francia, lui le aveva chiesto di raggiungerlo la sera ma lei ha detto di voler rimanere con gli amici. Giulia invece ha detto il contrario: gli aveva chiesto di andare con lui e poi di vedersi, ma è stato lui a dire di no. Già sul primo punto, insomma, ci troviamo dinanzi a due verità opposte. L’ex tronista ha percepito un Manuel più interessato in studio, nella vita reale invece no. Ha detto di non essere mai andata a Savona perché lui non l’ha mai invitata. Poi ha subito parlato di Ibiza.

Giulia Cavaglià parla di Ibiza: la versione dei fatti dell’ex tronista

“Per organizzare Ibiza sei bravissimo, per organizzare con me no. Sfido qualsiasi donna al mondo a trovarsi nella condizione di essere fidanzata da due anni e mezzo e sentirsi dire che ha il viaggio già prenotato”, ha detto Giulia. Manuel non le ha proposto di andare con lui, ma era d’accordo sul fatto che lei lo raggiungesse negli ultimi due giorni. Quando lui era a Ibiza si sono sentiti: “Ci sentiamo in maniera quasi come se dovesse scrivermi. Gli scrivevo buonanotte amore e mi rispondeva notte. Puoi anche non scrivermi buonanotte. Sei tu che devi fare di tutto per farmi stare tranquilla”. Non le è andato giù che passasse le notti a urlare e che poi le dicesse di averla pensata tutta la notte. E ancora ha rivelato: “A oggi sono praticamente convinta che mi abbia tradito. Sono certa che sia vera la segnalazione, una donna certe cose se le sente”. Non ha contattato la ragazza in questione, né lei ha contattato Giulia. Però ha chiesto a Manuel spiegazioni e lui ha risposto dicendo che questa ragazza era un’amica d’infanzia. Una versione che ha poi ritrattato quando è andato a Torino.

Giulia e Manuel, la verità dell’ex tronista di Uomini e Donne

Giulia infatti ha detto: “Si frega da solo, mi dice vuoi sapere la verità è una tipa che mi ha preso il telefono e si è aggiunta da sola. […] Non riesce neanche a ricordarsi le cavolate che spara”. A Torino, sotto casa di Giulia, lei si aspettava un mi dispiace: “Lui arriva sborone, neanche mi saluta, neanche mi chiede permesso, fa per entrare e gli dico di uscire, rientrare e salutare. Abbiamo parlato dieci minuti in cui le sue argomentazioni erano quanto te la credi, non ha un linguaggio tale per cui puoi arrivare a un punto d’incontro. […] Possiamo avere un dialogo di persone che hanno 30 anni?”. Raffaella ha poi parlato del trono di tre mesi e ha chiesto che presupposti avesse Giulia facendo la sua scelta, sottolineando che durante il percorso avrebbe potuto chiedere di tutto, anche di sentire per telefono Manuel, per togliersi i dubbi che aveva. Ha avanzato, insomma, il dubbio del pubblico, ovvero che si sono lasciati subito ed è bastata una settimana a Ibiza per accorgersi che Manuel era una persona diversa rispetto ai tre mesi nel programma. “Se uno viene tradito magari si lascia anche, perché io cornuta e contenta non ci sto. Cosa avresti fatto al mio posto?”, ha detto Giulia.

Giulia Cavaglià in difficoltà: i dubbi di Raffaella Mennoia

Raffaella ha detto che avrebbe contattato la ragazza in questione, e ha aggiunto: “Perché non lo hai fatto? Mentre tu ti sei affidata alle chiacchiere del Web su un ipotetico tradimento. O tu mi dici che questa ragazza ti ha contattata o tu mi devi dare adesso l’ipotesi che Manuel non ti abbia tradito. Come fai a dire io lo so con certezza?”. Giulia ha detto che è una donna certe cose se le sente, ma non ha effettivamente risposto alla domanda della Mennoia. L’ex tronista, a dire il vero, sembrava un po’ in difficoltà dinanzi alle obiezioni della redattrice. Poi Raffaella le ha chiesto se avesse qualcosa da rimproverarsi. Giulia inizialmente ha risposto di no, poi ha detto: “Essendo una persona molto diretta, magari non dare troppo modo a questa persona di riprendere in mani la situazione. Anche se in realtà c’era poco da riprendere. Io sono una persona testarda, dall’altra parte non c’è stata una persona però che voleva farmi capire le cose”. La lunga e dettagliata versione dei fatti di Manuel la trovate qui.