UeD Luigi Mastroianni senza freni: “Mi rivedo in Alessio Campoli”

UeD Luigi Mastroianni: “Mi rivedo molto in Alessio Campoli”. Le parole al vetriolo del fidanzato di Irene Capuano sul trono di Angela Nasti

Esplode il gossip attorno ad Angela Nasti e il calciatore Kevin Bonifazi, e subito arrivavo stilettate molto polemiche. A lanciarle uno che il programma Uomini e Donne lo conosce bene, Luigi Mastroianni. L’ex tronista, poco fa, senza troppi giri di parole ha paragonato la storia lampo di Angela e Alessio Campoli alla sua. Naturalmente non quella odierna con Irene Capuano con cui va d’amore e d’accordo, bensì a quella del famoso scandalo denominato Sara Affi Fella gate. Ricordiamo che la giovane di Venafro, scelse proprio Luigi. Peccato che a telecamere spente aveva continuato a vedere Nicola Panico, suo ex. Ma i colpi di scena non erano finiti. Sia Mastroianni sia Panico rimasero a bocca asciutta quando Sara volò a Ibiza e incontrò il calciatore di Serie A Vittorio Parigini. Fu amore. Poi arrivò la bufera sulla Affi Fella che sparì per diverso tempo. Una simile dinamica, almeno per Luigi, è capitata anche tra Alessio Campoli e la Nasti.

“29 maggio Ibiza, 15 giorni serie A… ‘Io mi rivedo molto in Alessio’, cit. Tvb”. Questo il messaggio eloquente che Luigi ha fatto comparire tra le sue Stories Instagram. Il paragone è evidente. L’ex tronista vede analogie tra la sua storia, o meglio non storia, con Sara e quella tra Angela e Campoli. In entrambi i casi, appena dopo il trono, le ex troniste si sono lasciate con i rispettivi corteggiatori, sono volate a Ibiza e hanno intrapreso una nuova avventura. E in entrambi i casi i protagonisti delle love story sono due calciatori di Serie A: Vittorio Parigini e oggi Kevin Bonifazi, nuova fiamma della Nasti.

UeD Alessio e Angela: la storia lampo e i dubbi dei fan. Tutto sarà chiarito a settembre

Angela, dopo che è naufragata la sua relazione con Alessio, è subito stata paragonata a Sara Affi Fella da una parte del pubblico di Uomini e Donne. Paragone che ha sempre rigettato, poiché ha spiegato che il suo caso è ben diverso. In effetti, a oggi, non sono saltati fuori fidanzati segreti durante il trono della Nasti, cosa che invece era accaduta con Sara. Tuttavia ogni dubbio sarà chiarito a settembre, quando l’ex tronista, insieme ad Alessio, andrà negli studi del programma per chiarire la vicenda.