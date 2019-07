Uomini e Donne, Angela conferma la storia con Bonifazi: silenzio rotto

Uomini e Donne: Angela Nasti rompe il silenzio e conferma la storia con Kevin Bonifazi. Arriva anche l’intervento della sorella Chiara: “Possiamo mantenerci da sole”

Mancava soltanto l’ufficialità. Ora è arrivata anche quella: Angela Nasti e Kevin Bonifazi sono una coppia. L’ex tronista di Uomini e Donne e il calciatore in forza al Torino stanno insieme. Dopo il vociferare del gossip la conferma è giunta dalla diretta interessata che sul suo profilo Instagram ha ammesso la relazione con lo sportivo, difendendosi dalle critiche. A darle manforte c’è stata anche la sorella Chiara. Nel frattempo alcuni fan continuano a rumoreggiare per la storia lampo avuta dalla giovane ragazza con Alessio Campoli, l’ex corteggiatore scelto al Trono Classico.

Angela, sotto all’ultimo suo post Instagram – in cui ha dichiarato di essere “molto felice” -, si è tolta qualche sassolino dalle scarpe. Da un lato ha confermato la storia con Bonifazi, dall’altro ha risposto per le rime alle critiche. “Poteva passare un giorno, un mese o un anno. Mi avreste giudicata e attaccata a prescindere, così come avete fatto dal primo giorno. Non spreco fiato a giustificarmi perché ho talmente la coscienza pulita che non saprei che dirvi. Siate felici“, ha scritto l’ex tronista in merito alla sua relazione con il calciatore granata e alle relative critiche di cui è stata bersaglio. Sulla questione si è pronunciata anche Chiara Nasti. Pure lei non ha risparmiato frecciatine ai detrattori della sorella: “Te lo meriti cucciola mia. P.S. Vi ricordo che possiamo mantenerci da sole, forse non vi è chiaro.”

Uomini e Donne, Raffaella Mennoia conferma l’invito ad Angela Nasti e Alessio Campoli: li rivedremo in studio a settembre

Angela Nasti, salvo sorprese, la rivedremo a Uomini e Donne a settembre, come annunciato da Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi nonché autrice del programma. La Mennoia, ieri, ha confermato di aver invitato l’ex tronista negli studi per spiegare nel dettaglio al pubblico quanto accaduto con Alessio Campoli. Anche quest’ultimo riceverà l’invito per dare la sua versione. Nel frattempo Angela ha ritrovato serenità tra le braccia di Kevin Bonifazi. I due non si nascondono più: buona fortuna.