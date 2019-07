Uomini e Donne Gossip: Angela Nasti non si nasconde più col calciatore

Uomini e Donne Gossip, Angela Nasti e il calciatore non si nascondo più: le foto dell’incontro

Nelle scorse ore è circolato un nuovo gossip su Angela Nasti, l’ex tronista di Uomini e Donne molto chiacchierata per la fine della love story (alcuni dicono che non sia nemmeno iniziata) con Alessio Campoli. Gli spifferi hanno sussurrato che si stesse vedendo con un calciatore della Serie A. E pare proprio che i sussurri fossero fondati visto che poche ore fa i due, attraverso i loro profili Instagram, hanno dato chiari segnali di essere usciti assieme a pranzo. Di fatti, nelle rispettive Stories, hanno fatto apparire il medesimo ristorante, prova inequivocabile che si trovassero in compagnia nello stesso posto… Ah proposito, lui è Kevin Bonifazi.

Luogo del pranzo, Napoli. Ristorante, Da Concettina ai Tre Santi. La decisione sia di Angela sia di Kevin di postare le Stories del locale potrebbe essere letta come una sorta di uscita allo scoperto del flirt in corso. Si attendono ulteriori novità nei prossimi giorni. Ma chi è Bonifazi? Lui è un calciatore professionista. Classe 1993, è alto 187 cm e attualmente milita nella squadra del Torino, oltre a essere un difensore della Nazionale Under 21. La conoscenza tra la Nasti e lo sportivo, come suggerisce il Vicolo delle News, dovrebbe essere avvenuta a Ibiza, isola sempre fertile e rigogliosa di amori nascenti.

Uomini e Donne Gossip, l’invito di Raffaella Mennoia alle coppie scoppiate

Angela Nasti, nelle scorse settimane, è stata molto chiacchierata per la dinamica in cui si è lasciata con Alessio Campoli, sua scelta al Trono Classico di Uomini e Donne. Molti fan hanno rivisto lo spettro di un Sara Affi Fella bis. Tuttavia, almeno da quanto emerso finora, le situazioni sono ben diverse. Tra Angela e l’ex corteggiatore sembra che semplicemente non sia scattata la celebre scintilla dopo il programma e dunque le strade si sono divise. Insomma non c’è ombra di fidanzati ombra, giusto per tornare al paragone con l’ex tronista di Venafro. Tuttavia Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria de Filippi, ha annunciato che quando riprenderà la trasmissione inviterà negli studi le coppie scoppiate degli ultimi troni per fare completamente luce su che cosa le abbia spinte a separarsi.