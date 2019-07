UeD Angela Nasti fidanzata col calciatore? Interviene Raffaella Mennoia

UeD Angela Nasti fidanzata con il calciatore Kevin Bonifazi? Interviene Raffaella Mennoia

Nella giornata di ieri ha preso ancor più quota il gossip che vedrebbe Angela Nasti molto intima con il calciatore Kevin Bonifazi. La voce si è diffusa dopo che sui social sono spuntati inequivocabili indizi che i due fossero assieme a Napoli. Oggi, Raffaella Mennoia, braccio destro di Maria De Filippi a Uomini e Donne nonché autrice di Temptation Island, è tornata a spendere parole sull’ex tronista. L’intervento è giunto dopo che è stata stuzzicata dai fan di Instagram proprio sul fatto che la Nasti avrebbe trovato un nuovo compagno in seguito al naufragio lampo della storia con Alessio Campoli. Tra l’ex corteggiatore e Angela, infatti, l’amore è durato un amen. Una volta spentisi i riflettori dello show ognuno ha preso la sua strada e arrivederci… Situazione che è andata di traverso a parecchi telespettatori che sui social hanno espresso tutto il loro disappunto.

Dopo che i riflettori del gossip si sono riaccesi su Angela Nasti, molti fan di Uomini e Donne sono tornati a mormorare sulla love story conclusasi in tempi record con Alessio Campoli. Su Instagram, nelle ultime ore, sono stati diversi coloro che si sono rivolti alla Mennoia, chiedendole un’opinione su quanto accaduto e domandando all’autrice se pensa che la relazione con Bonifazi non sia iniziata ben prima, ovvero quando teoricamente la Nasti steva con l’ex corteggiatore. “È stata invitata a settembre con Alessio, capiremo. Grazie” è stato l’intervento della Mennoia nei confronti di un utente. L’autrice ha confermato quanto detto pochi giorni fa. A settembre saranno dunque svelati tutti i misteri del caso.

UeD Angela e Kevin, flirt o qualcosa di più?

Intanto Angela e Bonifazi sembrano fare sul serio. Ieri erano a pranzo assieme a Napoli, come loro stessi hanno fatto capire attraverso delle Stories Instagram. Sempre nella giornata di ieri è circolato sul web anche un video in cui i due sono stati pizzicati in spiaggia in atteggiamenti molto teneri. Flirt estivo o qualcosa di più serio?