UeD Lorenzo Riccardi: il nuovo tatuaggio sconvolge, poi accuse su Claudia

Lorenzo Riccardi condivide parecchio della sua vita e della sua storia con Claudia Dionigi su Instagram, e lo fa sin dai tempi di Uomini e Donne, quando fu accusato di essere solo alla ricerca della popolarità e nient’altro. Peccato che il suo percorso in trasmissione abbia abbondantemente dimostrato che anche chi è interessato alle telecamere – e chi di quelli che vanno a UeD non lo è? – può provare forti emozioni che poi pian piano si trasformano in solidi sentimenti. Non lo scriviamo tanto per ma perché di recente Lorenzo ha voluto condividere con chi lo segue la foto del suo nuovo tatuaggio: un disegno monstre che gli copre per intero la schiena e che comprendiamo non possa piacere proprio a tutti; il punto è che chi ha commentato non si è limitato a scrivergli solo del tatoo ma si è spinto anche a criticare la sua relazione con la Dionigi.

Lorenzo Riccardi, il nuovo tatuaggio non piace per niente: le accuse all’ex di Uomini e Donne

Alcuni sottolineano che il tatuaggio di Lorenzo sia inguardabile, altri invece prendono di mira proprio lui e lo accusano di non essere più innamorato di Claudia e di vivere questa relazione per visibilità: non sono critiche da niente se pensate che Lorenzo e Claudia stanno insieme da moltissimo tempo, e non comprendiamo tra le altre cose cosa c’entrino commenti di questo tipo con un tatuaggio. Forse qualcuno ha immaginato che Lorenzo stia rincorrendo troppo la fama con queste trovate esagerate, come potrebbe esserlo un tatuaggio del genere, ma prima di muovere certe accuse bisognerebbe fermarsi a riflettere: finora Lorenzo e Claudia non hanno vissuto mai un momento di crisi – noi non l’abbiamo saputo almeno – e anche nelle ultime storie Instagram stanno insieme e appaiono felici e spensierati. In che modo insomma Lorenzo starebbe sfruttando Claudia? Ed è possibile che lei non se ne accorga?

Uomini e Donne, Lorenzo accusato ingiustamente: gli ultimi attacchi a Riccardi

Al momento Riccardi non ha risposto a nessuno degli insulti, e speriamo che non lo farà neanche in futuro perché se una critica è avanzata solo per il gusto di dar fastidio o distruggere è meglio lasciar perdere e guardare avanti pensando alla propria felicità. Si dice che Lorenzo sia tra i prossimi protagonisti del Grande Fratello Vip: lo speriamo, visto che ha un bel caratterino, e comunque siamo sicuri che in quell’occasione potrebbe dimostrare ancora una volta quanto tiene alla sua Claudia. Vi lasciamo alla foto incriminata: