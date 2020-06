Grande Fratello Vip: l’ex tronista Lorenzo Riccardi ci riprova

Grande Fratello Vip 5 cast: ci sarà anche l’ex tronista di Uomini e Donne Lorenzo Riccardi?

Lorenzo Riccardi non è un tipo che molla. Dopo il provino dello scorso anno andato male, l’ex corteggiatore e tronista è pronto a riprovarci con il Grande Fratello Vip. A settembre partirà la quinta edizione del reality show, la seconda condotta da Alfonso Signorini. Che, com’è accaduto per lo scorso anno, si sta impegnando per trovare il cast giusto. Tra i vari concorrenti potrebbe esserci pure Lorenzo, pronto a varcare finalmente la porta rossa della Casa più spiata d’Italia. È stato lo stesso fidanzato di Claudia Dionigi a parlarne nell’ultima intervista rilasciata al settimanale Mio. Del resto, dopo Sossio Aruta e Teresanna Pugliese, perché non dare una possibilità pure allo spumeggiante barese?

Le nuove dichiarazioni di Lorenzo Riccardi sul Grande Fratello Vip

“Grande Fratello Vip? L’anno scorso avevo fatto il provino, ma poi non sono entrato. Se dovessero chiamarmi anche quest’anno vedremo: io potrei dare tanto e fare attaccare le persone al televisore“, ha dichiarato Lorenzo Riccardi a Mio. Alfonso Signorini prenderà in considerazione queste parole? Chissà… per ora il futuro professionale di Lorenzo appare piuttosto incerto. A causa dell’emergenza Coronavirus il pugliese ha dovuto fare a meno del ruolo di opinionista a Uomini e Donne e non è ancora chiaro se tornerà nella prossima stagione televisiva. Per il momento il 24enne si accontenta di lavorare come web influencer, dato il grosso seguito che ha sui social network.

Come va la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi

Lavoro a parte, procede a gonfie vele la storia d’amore tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. A un anno dalla scelta la coppia è più affiatata e unita che mai e per il futuro si parla di matrimonio e figli. Per ora Lorenzo e Claudia si accontentano della convivenza. Per amore Riccardi ha lasciato Milano e un impiego in officina per trasferirsi a Latina, nel basso Lazio, dove la Dionigi è nata e cresciuta e dove lavora nel vivaio di famiglia. I due sono molto innamorati anche se di recente hanno confessato che, per via di abitudini di vita diversi, non sempre riescono a dormire insieme.