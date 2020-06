Uomini e Donne: Lorenzo e Claudia convivono ma non dormono insieme

Uomini e Donne: perché Lorenzo e Claudia non dormono insieme

Continua a gonfie vele la relazione tra Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. A un anno dalla scelta a Uomini e Donne l’ex tronista e l’ex corteggiatrice sono più uniti e complici che mai. Per amore il Cobra non ha esitato a lasciare Milano per trasferirsi a Latina, cittadina del basso Lazio dove Claudia è nata e cresciuta e dove lavora nel vivaio di famiglia. Una convivenza che ha funzionato bene fin dal primo giorno e pure in quarantena, un periodo difficile per tante coppie eccetto per Lorenzo e Claudia, che ben compensano i rispettivi pregi e difetti. In una recente intervista al settimanale Mio, però, Riccardi ha ammesso che non dorme spesso con la sua dolce metà. Una scelta già compiuta da anni da tanti altri Vip, come Maria De Filippi e Maurizio Costanzo e Mara Venier e il marito Nicola Carraro. Ma da cosa dipende la decisione di Lorenzo e Claudia?

Lorenzo Riccardi spiega perché non dorme quasi mai con Claudia

“Io e Claudia andiamo molto d’accordo, lei non è una che rompe le scatole. Ogni tanto si impunta sulle cavolate, dice che sono disordinato ma non è vero: la vera disordinata è lei. Io pulisco, per esempio. Però lo faccio solo in sala: praticamente vivo lì”, ha premesso il 28enne. “Con Claudia infatti dormo pochissime volte perché io dormo con la tv accesa, non riesco con il buio pesto. Quando entro in camera da letto è tutto sigillato e non trovo neanche il letto. Quindi spesso ripiego sul divano”, ha aggiunto alla rivista Mio. Dunque una scelta dettata da abitudini di vita diverse ma che non minano di certo il grande amore che c’è. Del resto la storia di Maria e Maurizio insegna: Costanzo guarda la tv fino a notte inoltrata e dorme in un’altra stanza per non disturbare il sonno della presentatrice Mediaset. E il loro matrimonio, ormai, dura da oltre 25 anni…

Matrimonio anche nel futuro di Lorenzo e Claudia

Il matrimonio è tra i progetti futuri di Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi. Per il momento i due ex protagonisti di Uomini e Donne preferiscono godersi la convivenza ma un domani ci saranno nozze e figli. Lorenzo sogna il maschietto, con il quale condividere la passione per l’Inter. Intanto la coppia lascerà Latina a settembre per trasferirsi a Milano, dove ci sono sicuramente più opportunità lavorative. Il sogno di Riccardi resta infatti quello di sfondare nel mondo dello showbiz: dopo i ruoli da corteggiatore e tronista è diventato opinionista del Trono Classico anche se ad oggi non è chiaro se il suo ruolo sarà riconfermato nella prossima stagione televisiva.