UeD Lorenzo e Claudia, ore di terrore in casa: “Botte atroci”

Momenti di paura per Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi in casa. In queste ore, la coppia nata a Uomini e Donne ha rivelato di aver affrontano una situazione davvero molto complicata, che ha generato terrore soprattutto nell’ex corteggiatrice. È stata lei a parlarne attraverso i social network. La Dionigi ha iniziato a raccontare la disavventura vissuta in casa chiedendo innanzitutto ai suoi fan come stanno. Dopo di che, ha spiegato che per fortuna ora, per loro, tutto procede bene. Ma nelle ore precedenti al racconto la situazione non era esattamente questa, anzi.

Claudia, diventata mamma nel 2022 della piccola Maria Vittoria, ha ammesso di avere ancora ora paura e provarla, dentro casa, non è di certo una cosa bella. L’ex corteggiatrice ha iniziato il suo racconto di questa inquietante serata svelando di essersi addormentata alle 3 di notte, in quanto controllava spesso la porta. Tutto è iniziato alle ore 22.00, quando due ragazzi hanno citofonato chiedendo a Lorenzo e Claudia di aprire il portone del palazzo, in modo da poter dare da mangiare ai gatti di un inquilino del sesto piano. La richiesta ha insospettito la coppia: “Come fai a dar da mangiare ai gatti se non hai le chiavi?”.

Inizialmente sembrava che i due ragazzi se ne fossero fatti una ragione e avessero deciso di andare via. Ma ecco che dopo mezz’ora, mentre stava facendo la doccia, Claudia ha iniziato a sentire “botte atrici”. Spaventata, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne è uscita dalla stanza e ha trovato Lorenzo in sala, mentre qualcuno “aveva tirato dei pugni forti sulla porta”. In tutto questo, la piccola Maria Vittoria dormiva. A un certo punto, Lorenzo e suo papà sono usciti fuori per controllare la situazione, ma i due ragazzi sono fuggiti e non c’era più nessuno.

La Dionigi oggi consiglia ai suoi fan di stare attenti se qualche sconosciuto citofona o bussa alla porta. “Non aprite a nessuno”, ha affermato con sicurezza Claudia. Ora che ha una figlia, l’ex corteggiatrice sente di avere paura di tutto. Nel frattempo, ha svelato di aver scoperto che la signora del sesto piano non ha nessun addetto a far da mangiare ai suoi fatti. “Quindi fate attenzione perché qua a Milano, sicuramente anche da altre parti, questa è la situazione”, ha concluso Claudia.

Lorenzo e Claudia: quando si sposa la coppia di UeD?

Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi si sposeranno presto. La coppia, con un video ironico, ha annunciato la data del matrimonio, di recente. Ebbene, i due ex volti del Trono Classico, tanto amati dal pubblico di Canale 5, diventeranno marito e moglie il prossimo 30 novembre. Dopo la nascita della figlia Maria Vittoria, Claudia e Lorenzo avevano già anticipato che il matrimonio sarebbe arrivato presto, durante un’intervista nel salotto di Verissimo.