UeD, Laudicino al veleno: “Elena? È crisi”, poi i presagi su tre dame

Maurizio Laudicino dopo Uomini e Donne torna a parlare del suo percorso e annuncia che con Elena Di Bruno è in corso una crisi. Non solo, l’ex cavaliere si lascia andare a qualche stoccata contro Ida Platano e a qualche sua supposizione su Roberta Di Padua. Maurizio parla di questo e molto altro in una nuova intervista per Casa Lollo, con Lorenzo Pugnaloni.

Non ha portato avanti un’esperienza serena nel dating show di Maria De Filippi e anche il finale non è stato dei migliori. I telespettatori che hanno seguito la puntata, ricorderanno sicuramente il momento in cui Maurizio ed Elena hanno lasciato lo studio definitivamente. Dopo la loro uscita, entrambi non hanno espresso commenti positivi al riguardo.

Ma ecco che oggi Maurizio confessa che la sua storia con Elena non sta procedendo nel migliore dei modi. Infatti, il cavaliere racconta che “la distanza è tanta” e non riescono a vedersi. Dopo di che, conferma: “C’è crisi ma speriamo di incontrarci prima o dopo Natale”.

Uomini e Donne, Maurizio Laudicino: frecciate a Ida Platano e Roberta Di Padua

Maurizio Laudicino ha detto la sua opinione anche sui percorsi di altri volti. In particolare, ha rivelato cosa pensa del ritorno di Ida Platano, questa volta come nuova tronista. Ebbene il cavaliere pare avesse previsto una svolta simile: “Quando è venuta ospite con Alessandro a settembre avevo già capito che sarebbe tornata, ne ero sicuro”. A questo punto, va dedotto che Laudicino non credeva molto nella loro relazione.

Non finiscono qui i commenti di Maurizio, che parla anche di Roberta Di Padua, in merito alla sua uscita dal programma avvenuta nella registrazione di ieri. Laudicino si è detto convinto del fatto che la dama di Cassino tornerà:

“Magari non subito, ma lei e Ida sono personaggi che tornano sempre. Potrebbe partecipare ad altri format come Temptation Island e il Grande Fratello”

La dama di Cassino ha appena lasciato il dating show di Maria De Filippi, secondo le nuove anticipazioni, per via di una scelta presa da Alessandro Vicinanza. Quest’ultimo le ha dimostrato, ancora una volta, di non avere occhi solo per lei. Bisogna scoprire cosa accadrà nelle prossime registrazioni e se Roberta farà un passo indietro.

UeD, Maurizio: il ricordo di Gemma Galgani, con tanto di stoccata

L’ex cavaliere torna a parlare di Gemma Galgani. Oggi Maurizio continua a mantenere la stessa posizione, dichiarando di aver provato per la dama torinese solo un’attrazione mentale e nulla di più. Considerando il percorso di Gemma nel programma, Laudicino dubita che Gemma un giorno troverà l’amore:

“Questo non lo so. I numeri dicono che è lì da 14 anni e non l’ha ancora trovato. Statisticamente mi sembra difficile che possa accadere”

Non ci va leggero con la Galgani, ma lancia la sua frecciata, come ha fatto con Ida e Roberta. Di sicuro Gemma non ha un bel ricordo della sua conoscenza con Maurizio, visto che hanno spesso discusso e lei non ha mai smesso di avere i suoi sospetti.