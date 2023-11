UeD, triste scena: Maurizio ed Elena via con furia. Maria reagisce

Alla fine, dopo tanti attacchi e sospetti, ecco che i due volti Over lasciano lo studio, ma lo fanno in modo decisamente rumoroso

Maurizio Laudicini ed Elena Di Brino lasciano Uomini e Donne. La loro uscita di scena avviene in modo abbastanza turbolento. Ciò accade nel momento in cui Maria De Filippi rivela di aver saputo dalla redazione cosa si sono detti Barbara De Santi e Maurizio durante il loro ballo. Il cavaliere ha svelato alla dama che Elena ha intenzione di lasciare il programma, una volta conclusa la registrazione. Di Brino conferma, ammettendo non riuscire più a reggere questa situazione.

Nel corso della puntata di ieri, Maria ha smontato Maurizio ed Elena. Ci sono sempre più sospetti su questa coppia, in quanto i comportamenti tenuti da entrambi sono abbastanza ambigui e contraddittori. Neppure la conduttrice riesce a trovare un lato positivo in tutto questo. “E tu che fai? Non la segui?”, chiede subito De Filippi rivolgendosi a Maurizio. Barbara fa sapere che, durante il ballo, lui le ha assicurato che non seguirà Elena.

A questo punto, la De Santi consiglia di nuovo al cavaliere di lasciare il programma, così anche più tempo per viversela. Infatti, spesso i due hanno trovato difficoltà a incontrarsi per via degli impegni di lui. Evitando di prendere parte due giorni a settimana alle registrazioni del programma, avrebbe più tempo per conoscere Elena, in effetti. “Non è che se uscite da qui vi dovete sposare. Quante volte sono uscita io dal programma?”, continua Barbara.

Angelica si scaglia contro Maurizio, facendogli notare che il suo comportamento è davvero molto strano. La dama riesce a stroncarlo, riportando il pensiero di tutti. “Elena mi dispiace, ma hai di fronte la realtà”, afferma De Filippi a Uomini e Donne, ormai convinta che il cavaliere è poco chiaro e si contraddice da solo.

“Niente lui mi prende troppo e non riesco a gestire. Ma non è detto che rinuncio così a lui, bisognerà vedere cosa farà lui”, dichiara la dama. Tina Cipollari è sicura che Maurizio non farà nulla e che non la seguirà. Gianni Sperti si dice convinto che lei sia ormai innamorata. Maria interrompe tutti e fa sapere che la redazione le ha rivelato che, il giorno prima, Elena ha ammesso che Maurizio si è detto innamorato.

I due confermano, ma lui ci gira intorno, tanto che viene definito “ridicolo” da Gianni. Elena crede, però, che non sia bello vederlo attaccato così. Tina non riesce a capire come faccia a difenderlo, ancora ora che ha detto di voler uscire dal programma non ricevendo il suo sostegno. “Andare via tra un’ora e mezza o nell’immediato cosa cambia?”, chiede a questo punto la Cipollari.

Silvio ci tiene a rivelare cosa pensa di tutta questa situazione:

“Maurizio mi piace all’inizio e mi piace ancora adesso. Lo capisco, so perché è venuto qua. Come l’aveva vissuto da casa, gli sembrava Disneyland. Non ce la farai a uscirne Maurizio. Io sono molto fisico, invece lui è una persona timida e riservata. Questa cosa l’ha un po’ coinvolto. Lui si occupa di marketing e conosce un sacco di persone di rilievo. Lui non ce la faceva più, dove sfilarsi da Gemma. Adesso lo vedo a disagio, ma questa situazione a lui piace. Lui vorrebbe davvero vedere delle donne che vengono a corteggiarlo. Io non sono certo che Elena vada via. Una donna che ha carattere, stile e una dignità non sopporta tutto questo Elena”

Il cavaliere è convinto che Maurizio si sia ritrovato in una situazione con Gemma da cui non riusciva a uscirne. Elena avrebbe rappresentato per lui il modo per sfilarsi. Tina e Gianni pensano, intanto, che Elena voglia andare via per evitare che esca fuori la presunta verità, ovvero con Maurizio avrebbe un accordo.

“Secondo me lui è un manipolatore. Sicuramente avranno fatto degli accordi e ora lei ha paura che questa cosa esca fuori, perché da giorni ne parliamo. Poi lui che ne sta in silenzio, che medita”

Maurizio continua a restarsene in silenzio e Maria crede che non abbia alcun ragionamento da fare per chiedere a Elena di restare. “Tu davvero vuoi andare via dal programma e allora lo fai di pancia, esci e te ne vai!”, afferma Gianni Sperti. Così Elena lascia lo studio di Uomini e Donne con furia: “Va bene, me ne vado, mi avete rotto il co**ni”. Maurizio si alza e decide di andare via con lei, la quale però non appare per nulla felice.

La dama continua a lamentarsi per il microfono, che evidentemente vorrebbe togliere. Maria De Filippi non ci sta per tale comportamento, di entrambi:

“Ha ragione lei, è giusto che lei vada via e che lui anche, quindi è giusto che le cacciate il microfono. Lui ha detto ‘andiamo’, penso che lei sarà contenta. Gianni vai a chiederglielo, se lui va via con lei. Ha buttato anche il cartellino”

Fuori dallo studio, dietro le quinte, Maurizio risponde a Sperti confermando che sta lasciando il programma.

Uomini e Donne, Aurora Tropea di nuovo tra le polemiche

La puntata va avanti con Luca e Ida, due nuovi volti del Trono Over. La conoscenza tra loro è giunta al termine, in modo abbastanza teso. Infatti, la dama si è detta davvero delusa dall’atteggiamento del cavaliere, che definisce “senza attributi” e “moscio”. Si scopre che la sera prima Luca è uscito con Aurora Tropea, con cui si è scambiato anche un bacio!

A un certo punto, interviene Claudia Lenti, la quale fa sapere un retroscena interessante:

“Faceva parte del parterre una dama, Alessandra. Mi ha chiamata e mi ha detto che stava sentendo ancora Luca, tanto che sapeva della sua conoscenza con Ida. Si erano messi d’accordo per vedersi”

Luca si difende dichiarando che, in realtà, la conoscenza con Alessandra è già finita. Ida si alza e torna a sedere al suo posto, chiudendo questo discorso. Aurora racconta di aver passato una bella serata con Luca, che le ha rubato un bacio. Nasce così una discussione, in quanto il cavaliere precisa che è stato un bacio vero e proprio.

Pertanto, Cristina Tenuta e Barbara credono che non sia stato un bacio rubato, come lei dice. De Filippi si diverte per i commenti delle altre dame e dei due opinionisti.