UeD, De Filippi lapidaria con Maurizio ed Elena: perché ha ragione

La puntata di Uomini e Donne del 9 novembre 2023 inizia con quanto accaduto dopo la precedente registrazione. Da una parte c’è Maurizio Laudicino che scherza con Barbara De Santi, infastidendo Elena, dall’altra c’è Alida che si sfoga con Gemma Galgani perché il cavaliere l’ha fatta tornare nel programma senza motivo. Gianni Sperti passa all’attacco. L’opinionista è convinto che Elena e Maurizio si siano studiati la situazione e che vogliano replicare la conoscenza avvenuta in passato tra Gemma e Giorgio Manetti.

“Tu davvero stai lì seduta per verificare se lui sceglierà te dopo aver conosciuto 300 donne?”, chiede Gianni. “Ho fatto sempre scelte per non restare solo. Ora la scelta di pancia non la voglio fare”, afferma Maurizio per difendersi. Interviene Cristina Tenuta, la quale non trattiene il suo disappunto per l’atteggiamento tenuto dal cavaliere. Maria De Filippi, che già nella precedente registrazione si era mostrata infastidita, appare davvero furiosa e chiede a Elena se uscirebbe con lui dal programma. Quando riceve un no come risposta, la conduttrice perde la pazienza:

“Con voi ho due cose particolari. Ogni volta che dite qualcosa alla redazione, non viene confermato. Non mi era mai successo. È sempre più strano. Tu aspetti che ti scelga e intanto lui ti bacia. Lui si trattiene, è tutto molto strano. Se trovassi almeno te presa… se fossi presa gli diresti: ‘ti piaccio?’ Spalle al muro? Questo è mettere spalle al muro? Qual è la differenza tra te e Gemma? Quello che mi fa specie è che fino a ieri piangevi e oggi ti sta bene tutto”

Dopo la sua sfuriata, ecco che Elena dichiara che se fosse per lei uscirebbe dal programma con lui. “La pancia dice di sì, la testa dice di no”, afferma la dama. Maria allora crede di aver “urlato per nulla”. Ciò che torna è che Maurizio ed Elena raccontano di non avere particolari problemi tra loro e di stare benissimo insieme.

Eppure non vanno oltre in nulla e restano sempre fermi nella stessa posizione. Se avessero avuto liti e problemi tra loro, allora il discorso sarebbe stato diverso. Inoltre, De Filippi non comprende come mai entrambi ogni volta pare che rigirino ciò che loro stessi dichiarano alla redazione. Va anche detto che Elena ha delle reazioni contrastanti tra loro.

Uomini e Donne: Maurizio ed Elena continuano a insospettire, Maria non ci sta

In tutto questo, Maurizio resta nel silenzio, come se non fosse lui il protagonista della questione. Solo quando viene citato da Tina Cipollari, il cavaliere spiega che è prematuro per loro fare una scelta oggi. Maria poi fa sapere a Elena che Maurizio ha rivelato alla redazione che gli piacerebbe che un uomo scendesse per lei. Anche il pubblico, di fronte a tutto questo, sospetta che tra loro ci sia un accordo. “Mi sembra il comportamento di un maniaco”, tuona Tina, che non riesce a spiegarsi questa situazione.

Maria, però, vuole sapere perché Maurizio ha fatto tornare nel programma Alida. Ebbene il cavaliere ammette che può anche andare via la dama, che lui stesso aveva chiesto di far tornare. Tina perde completamente la pazienza e urlando fa notare che Maurizio non è di certo “un divo di Hollywood”.

In seguito, Maria fa intervenire Tinì: “Elena ma tu sei innamorata di Maurizio? Stavi dicendo prima che eri molto addolorata, poi lui fa delle richieste qui dentro, dicendo che vorrebbe vederti con un altro uomo. Questo è un rapporto malsano”. Persino la Cansino, che solitamente si fa un po’ i fatti suoi, interviene perché tante cose legate a questi due volti non tornano.

A dare una svolta a tutto ci pensa Barbara De Santi, la quale chiede al cavaliere un ballo insieme. Probabilmente, la dama vuole mettere alla prova Maurizio, poiché qualche giorno prima lui aveva dichiarato che lei è una delle dame che l’aveva più colpito.

“Allora Asmaa è una bella donna, ma non ci esci. Però se arrivano altre donne ci esci?”, chiede perplessa Maria. In effetti, manca proprio la coerenza nei suoi discorsi. Vorrebbe conoscere nuove dame per capire se Elena è la donna giusta, ma non ha intenzione di frequentare Asmaa o Barbara, che comunque già si trovano lì nel parterre e che gli potrebbero piacere. A fare il punto della situazione ci pensa Angelica:

“Anche se sei bravissimo a comunicare, quello che dici lascia tutti interdetti perché non ha senso. L’hai spiegato mille volte Maurizio e mille volte non ha senso, come mai? Io fossi in te mi fermerei un attimo e penserei se quello che sto facendo è reale. Come l’hai frequentata Gemma? Non l’avresti mai baciata, forse sì o forse no. A me ha fatto una tenerezza. Hai un tornaconto Maurizio”

Uomini e Donne, Marco ed Emanuela: la storia continua ed emoziona

La puntata va avanti con Emanuela e Marco seduti al centro studio. Qui lei racconta durante il ballo della registrazione precedente, che corrisponde al giorno prima, lui non ha voluto baciarla. Pertanto, hanno avuto una discussione a cena. “C’è stato un malinteso, io l’avrei fatto, anzi avrei fatto di peggio”, afferma il cavaliere. Inoltre, Emanuela fa presente che entrambi lavorano da aprile e settembre ogni giorno e non possono assentarsi mezza giornata.

Questo, per la dama, potrebbe rappresentare un grosso problema in futuro, in quanto hanno entrambi la stessa situazione. Marco ammette di essere pronto a uscire dal programma con Emanuela. Nonostante questo, crede che ci siano ancora degli ostacoli. “Lui come vede una discussione deve scappare, io invece non sono così”, afferma lei. “Niente Maria, le donne voglio solo gli str**i”, tuona Marco.

Emanuela, però, spiega di avere paura, in quanto ha sempre avuto batoste e ora, invece, si ritrova di fronte a un uomo che la tratta benissimo. Tra questi due volti del Trono Over si percepisce chiaramente che c’è un grande interesse, tanto che Gianni dichiara che riescono a emozionare. Di sicuro, per Marco ed Emanuela è solo questione di tempo, in quanto è chiaro che si piacciano e anche tanto.