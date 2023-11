UeD: Maria De Filippi imbarazzata, poi si scioglie con una dama

La puntata di oggi di Uomini e Donne inizia con Silvio e Gabriella, che imbarazzano non poco Maria De Filippi. A parlare inizialmente ci pensa lei, che spiega che la loro conoscenza si è conclusa per volere di lui. E in effetti è ciò che emerge durante il loro confronto in studio. La dama racconta di aver cenato con lui e di averlo aspettato il mattino dopo per la colazione. Silvio, però, non l’ha raggiunta e l’ha lasciata sola. Gabriella è così andata via, riuscendo comunque a contattarlo.

“Vedo che il messaggio l’ha visto e poi mi manda un vocale con cui si scusa, manifestando interesse. Alle 20 ci risentiamo e mi chiede secondo me cosa ci sarebbe da migliorare. Gli dico che mi sembra un po’ abitudinario. A questa mia frase ha risposto dicendo che c’è troppa differenza d’età e che io sono troppo impegnata, perché lavoro ancora. Un’altra cosa che ho notato è che mi ha raccontato di essere stato in vacanza in Tunisia un mese, dove è stato solo al mare. Il nocciolo è che secondo me c’è poca voglia di conoscere bene una persona. Non è che ci si può fermare solo sulla fisicità”

A questo punto, entra in studio Silvio. Quest’ultimo va dritto al punto: “La serata è stata una rottura di pa**e. Mi hai mostrato le foto di chi hai conosciuto qui, i gruppi di burraco”. Il cavaliere spiega di aver fatto poi il suo “test” per capire se prova interesse fisico nei suoi confronti. “Sei una splendida donna ma non hai coraggio. Se non hai mai amato non puoi capire cosa voglio io”, tuona Silvio. La maggior parte dei telespettatori è disgustata dal comportamento del cavaliere, che sembra voler sminuire Gabriella in modo abbastanza duro, dandole della noiosa e non solo.

Ciò che non viene apprezzato è anche il fatto che Silvio l’ha lasciata sola per la colazione la mattina che avrebbero dovuto incontrarsi. “Io ho aperto un locale che ha fatto storia! Tu sei un vulcano, ma di cosa?”, continua il cavaliere. Silvio a UeD non convince ancora il pubblico, che crede che sia solo concentrato sui rapporti fisici che su altro. C’è anche chi, però, apprezza la sua sincerità, che spesso manca da parte di altri cavalieri. “Mi hai mostrato le foto dei tuoi ex, ma chi se ne frega”, afferma duramente Silvio.

Maria De Filippi appare imbarazzata, tanto che cerca più volte di chiudere questo confronto. La conduttrice tenta di mettere la parola fine allo scontro facendo notare che mentalmente non si siano presi. “Ma ti sei messa di sopra”, dichiara ridendo Silvio. “Gabriella dai mi sembra che…”, così Maria chiude questo confronto imbarazzante.

Uomini e Donne: Alessio e Claudia divertono Maria De Filippi

Ancora problemi tra Claudia e Alessio. La dama scende in studio furiosa e si rivolge subito a Barbara De Santi: “È tua abitudine importunare le persone impegnate?”. Il punto è che, mentre stavano litigando nei giorni precedenti, al cavaliere è arrivato un messaggio di Barbara, la quale gli aveva inviato un video simpatico. Alessio non ha detto nulla a Claudia, che intanto è venuta a sapere che anche sui social la De Santi ha condiviso il video parodia riguardante il loro bacio passionale in studio.

Solo quando la Lenti gli ha fatto sapere questo, Alessio le ha detto di aver appena ricevuto un messaggio di Barbara. Il cavaliere oggi si giustifica ammettendo che tra lui e la De Santi c’è un rapporto di amicizia. Maria gli spiega, però, che Claudia non vuole che tra loro ci sia questo, in quanto nelle settimane precedenti hanno condiviso una conoscenza. Alessio fa presente che quando sono insieme c’è tanto trasporto e complicità, invece quando sono lontani “è un disastro”.

Infatti, Claudia ammette di non riuscire a fidarsi di lui. “Lui mi dice una cosa e poi nega”, afferma arrabbiata la dama. “A te piace tanto? Eh sì, si vede”, dichiara De Filippi. Inoltre, Maria si schiera, affermando che Claudia ha ragione, in quanto spesso Alessio le fa spesso battute che possono essere interpretate male.

Si torna sulla questione legata a Barbara: la Lenti non ha intenzione di accettare questa amicizia. Claudia crede che non possano essere amici, visto che in passato si sono frequentati. “Ammazza quanto sei gelosa!”, afferma divertita Maria. Esce fuori, in realtà, che anche Alessio è abbastanza geloso. Alla fine i due ballano insieme sorridenti e felici, confermando che c’è tanto interesse al di là dei litigi. D’altronde l’amore non è bello se non è litigarello.

Ma le discussioni non finiscono qui per questi due volti del Trono Over. Nelle prossime puntate di Uomini e Donne, i telespettatori assisteranno all’arrivo dell’ex fidanzato di Claudia in studio, che genererà qualche tensione.