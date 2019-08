UeD, Jack Vanore innamorato? “Mai desiderato altro al mondo”

Jack Vanore, l’amore per Raffaella Mennoia e la vita dopo la rottura

Jack Vanore non ha mai amato sbandierare ai quattro venti la sua vita privata, e infatti sappiamo davvero poco sia sulla sua storia d’amore di parecchi anni con Raffaella Mennoia sia sulla sua relazione con Marina, ragazza molto più giovane di lui con cui è apparso in foto fino alla fine di agosto dell’anno scorso. Al momento non sappiamo se l’opinionista di Uomini e Donne sia ancora fidanzato ma abbiamo come l’impressione che il rapporto sia naufragato perché è passato circa un anno dall’ultimo scatto a cui abbiamo appena fatto riferimento e non li abbiamo mai più visti assieme. Ci sbaglieremo? Chissà; fatto sta che il cuore di Jack sembra essersi aperto a un’altra persona.

UeD, Jack Vanore di nuovo innamorato? La storia Instagram che scatena il gossip

“Il destino – queste le parole condivise dall’ex tronista di Uomini e Donne tra le sue storie Instagram – è quando incontri una persona che non stavi cercando per poi renderti conto che non hai mai desiderato nient’altro di meglio al mondo”. Potrebbe essere semplicemente una frase condivisa perché molto bella, ma è anche vero che quando condividiamo pensieri e riflessioni su Instagram lo facciamo perché ci dicono qualcosa di noi e parlano di qualcosa che ci è accaduto o che ci sta accadendo. Cosa risponderà Jack a queste nostre interpretazioni? Si è fidanzato, ha trovato la persona giusta oppure è solo un post che noi abbiamo frainteso? L’ultima foto che ha postato con Marina è quella che vedete qui di seguito, e può anche essere che il post sia stato pensato per lei, chissà…

Uomini e Donne, le polemiche su Jack e Raffaella di Teresa Cilia

Sembrano essersi palcate intanto le polemiche che avevano coinvolto lui e Raffaella Mennoia dopo gli attacchi di Teresa Cilia che ha rinunciato a dire la sua verità dopo aver scatenato l’impossibile su Instagram; Jack ha sempre risposto con educazione e senza scomporsi troppo: continuerebbe a comportarsi così se Teresa dovesse decidere di parlare alla fine? Ovviamente vi terremo aggiornati!