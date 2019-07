UeD: Irene Capuano svela cosa pensa di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano

Irene Capuano rivela a chi crede tra Giulia Cavaglia e Manuel Galiano

Irene Capuano è sicuramente una delle corteggiatrici di Uomini e Donne più amate dal web. La ragazza infatti ha conquistato il pubblico grazie al suo carattere deciso dimostrandosi anche molto simpatica ed alla mano. Irene fa coppia con Luigi Mastroianni che l’ha scelta durante il programma mariano. I due stanno vivendo una bellissima storia d’amore e sono molto felici insieme, proprio quello che Luigi meritava dopo la stangata presa da Sara Affi Fella. Da quando l’hanno conosciuta a Uomini e Donne, tantissime ragazze si sono affezionate ad Irene ed hanno iniziato a seguirla sui social dove lei condivide con loro parti della sua vita. Ieri, la Capuano si è messa ancor più a disposizione delle sue follower dando loro la possibilità di porgergli delle domande. E ovviamente all’ex corteggiatrice è stato chiesto che cosa pensa di Giulia Cavaglià e Manuel Galiano, visto che ultimamente si è parlato molto proprio di loro due.

Irene Capuano: a chi crede tra Manuel Galiano e Giulia Cavaglià

Durante la settimana scorsa, sul sito Wittytv sono apparse delle interviste fatte ad Angela Nasti, Alessio Campoli, Giulia Cavaglià e Manuel Galiano. Ad intervistare i quattro personaggi di Uomini e Donne è stata Raffaella Mennoia che ha voluto capire come mai le loro relazioni siano terminate dopo pochissimo tempo. Le interviste che hanno fatto discutere di più sono state quelle della Cavaglià e del Galiano. E ad Irene Capuano è stato chiesto che cosa ne pensa della storia tra Giulia e Manuel. La fidanzata di Luigi ha risposto così: “Io vado molto a pelle. Guardando le due interviste posso dire, io Irene, che credo più ad un Manuel che ad una Giulia. Poi sicuramente ci sarà anche una piccola percentuale di verità in Giulia ma credo a Manuel assolutamente“. Non è sicuramente bello da ammettere ma, il pensiero di Irene va ad accodarsi a quello di molte altre persone che hanno visto le dichiarazioni della Cavaglià poco sincere ed hanno creduto, invece, a Manuel Galiano al 100%.

Irene Capuano: “Giulia De Lellis? Ha fatto benissimo!”

Dopo aver svelato che presto raggiungerà il suo Luigino in Sicilia, Irene si è espressa su Giulia De Lellis. Come sapete, la famosa influencer (anche lei “figlia” di Uomini e Donne) ha di recente annunciato che a Settembre uscirà il suo primo libro e la Capuano si è detta assolutamente dalla sua parte: “Io appena l’ho visto sono morta dalle risate. Poi è inutile fare i moralisti, perché non avrebbe dovuto scrivere un libro quando seconde persone non si sono poste minimamente il problema di tradire o meno? Ha fatto benissimo, molto, molto brava!“. La domanda più simpatica, però, è stata sicuramente quella dove le si chiedeva come si vede tra dieci anni. E la frizzante Irene ha risposto così: “Contate che ho aspettato 10 anni per trovare un cristiano che mi si prendeva, tra 10 anni mi vedo sposata e con due figli al massimo“.