UeD, Ida tronista: reazione del figlio e Marcello rompe il silenzio

Ida Platano è la nuova tronista di Uomini e Donne. La notizia ha sorpreso proprio tutti, in quanto questa è la prima volta che un’ex dama del Trono Over sale sul Trono. L’inizio di una nuova era, come ha dichiarato Maria De Filippi per il suo programma del pomeriggio di Canale 5. Da questa nuova posizione, Ida si svela in una nuova intervista su Uomini e Donne Magazine, dove anche Marcello Messina, sua vecchia conoscenza, dire la sua al riguardo.

In attesa di scoprire cosa ha da dire Alessandro Vicinanza, che nella recente registrazione è tornato anche lui in studio, sulla fine della loro relazione, la Platano ammette che il Trono è molto più comodo! Nonostante questo, non trovava scomode le sedie del parterre del Trono Over. Ancora Ida non si è abituata all’idea di essere una tronista. Anticipa, intanto, che l’approccio agli uomini ora sarà diverso. A differenza di quanto fatto in passato, intende darsi più tempo per conoscere chi ha davanti.

Ma come ha reagito il figlio Samuele vedendola sul Trono? Inizialmente, il bambino le ha fatto notare: “Mamma, tu non puoi perché sei vecchia”. Ida, però, gli ha spiegato che cambierà la situazione e alla fine lui ha concluso chiedendole di stare attenta, perché vuole vederla stare bene. Ovviamente, ascolterà la sua opinione sugli uomini che la corteggeranno. Inoltre, la persona che vorrà stare al suo fianco dovrà necessariamente accettare la presenza di suo figlio.

Cosa dovranno fare i corteggiatori di Ida a Uomini e Donne per conquistarla? Essere se stessi e riuscire a capirla da soli, senza che lei gli dica cosa fare e cosa no. Andando avanti con questa intervista, la Platano ammette che in passato non guardava il programma, tanto che ha iniziato a farlo una volta approdata nel parterre del Trono Over.

Dopo aver iniziato a seguire le vicende legate al Trono Classico, si è appassionata ai percorsi delle coppie composte da Teresa Langella e Andrea Dal Corso, Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi, Giacomo Czerny e Martina Grado, Lavinia Mauro e Alessio Corvino. A detta sua, però, sul Trono “l’età non conta troppo”.

Ciò che è certo è che Ida da tronista non ha intenzione di rincorrere nessuno. Questo è un errore fatto in passato, che non ha intenzione di ripetere. “Non mi strapperò più i capelli per un uomo”, conclude.

UeD, Marcello Messina: cosa pensa del ritorno di Ida?

Marcello Messina ha rilasciato un’intervista sul nuovo numero del Magazine, dove parla anche del ritorno di Ida nelle vesti di tronista. I telespettatori sanno bene che i due hanno avuto una travagliata conoscenza in passato. Ora i rapporti sono pacifici e Marcello ammette di essere contento di vedere l’ex dama in questo nuovo percorso nel programma di Maria De Filippi.

“Sono contento per lei. Spero trovi la serenità. Abbiamo avuto modo di salutarci velocemente, mi ha detto che è felice per la mia nuova frequentazione. Lo ripeto, è una donna con un grande cuore”

C’è stato anche il ritorno di Armando Incarnato, che oggi ha spiegato i motivi della sua assenza. I due cavalieri non sono mai andati d’accordo, anzi hanno spesso avuto accese liti nello studio di Canale 5. A lui, Marcello augura di trovare ciò che sta cercando e “soprattutto di concentrarsi sul suo percorso e non su quello degli altri”. Conclude così: “Quando vuole salutarmi, sono qui!”.

Ma come sta proseguendo la conoscenza tra Marcello e Jasna? Messina precisa che sta frequentando seriamente la dama, con cui sta iniziando a parlare di futuro. Nonostante questo, sembrano essersi degli intoppi, tanto che il cavaliere ammette che sta riflettendo su ciò che potrebbe accadere con Jasna. Nel frattempo, Marcello si sta dedicando alla ristrutturazione della sua nuova casa di Torino.