UeD, Ida Platano su Martina: “Ciro o Gianmarco? Chi spero scelga”

Ida Platano si espone sul trono di Martina De Ioannon. Ma, si proceda con ordine. La scelta di Martina a Uomini e Donne è sempre più vicina. Da quando, lo scorso settembre, la tronista ha iniziato il suo percorso, ha saputo riportare il Trono Classico ai fasti di un tempo, conquistando il pubblico con le sue storie d’amore con i due corteggiatori, Gianmarco Steri e Ciro Solimeno. Persino Maria De Filippi non ha potuto fare a meno di complimentarsi con la giovane romana, elogiandola per il modo in cui sta affrontando quest’esperienza. La conduttrice ha infatti apprezzato il suo coraggio nel lasciarsi completamente guidare dalle emozioni, dimostrando di essere fortemente interessata ad entrambi i ragazzi.

Nella prima puntata di Uomini e Donne dopo il rientro dalle vacanze natalizie, registrata il 3 gennaio, Martina ha portato entrambi i suoi corteggiatori in esterna e ha baciato tutti e due. Gianmarco l’ha sorpresa con un’uscita sulla neve, mentre Ciro ha scelto un punto panoramico da cui si ammira tutta Roma. Tuttavia, quest’ultimo è stato criticato da Gianni Sperti, che lo ha accusato di aver “copiato” l’ex tronista Brando Ephrikian, il quale aveva portato nello stesso luogo la sua ex corteggiatrice Beatriz D’Orsi.

Dopo la registrazione, l’esperto del programma, Lorenzo Pugnaloni, ha anticipato che la tronista potrebbe scegliere subito dopo la fine delle vacanze, perché sarebbe “arrivata ormai ad un punto”. Nel frattempo, sui social si è scatenata una vera e propria battaglia tra i sostenitori di Gianmarco e quelli di Ciro, con le due fazioni che continuano a dividersi su chi sia la scelta migliore per Martina. A sorpresa, nella discussione si è inserita anche un volto noto del dating show di Canale 5, ovvero Ida Platano.

L’ex dama ha infatti risposto ad un box domande pubblicato su Instagram proprio da Pugnaloni, condividendo apertamente la sua opinione sui due corteggiatori di Martina. “Non vedo l’ora di vedere la scelta di Martina, spero scelga Gianmarco!”, ha scritto Ida. Lorenzo, invece, ha ribattuto con ironia taggandola e scrivendo: “Se la vediamo insieme, litighiamo di sicuro”, lasciando quindi intendere la sua preferenza per Ciro.

Effettivamente, il parere di Ida sembra rispecchiare quello della maggior parte del pubblico, con molti che ritengono che Martina sia molto più coinvolta dal corteggiatore romano, nonostante Ciro le abbia confessato di essere innamorato di lei. A questo punto, non resta che attendere per scoprire chi sarà la scelta finale della tronista a Uomini e Donne.