Uomini e Donne, Martina: Gianmarco divide, Maria apre gli occhi

Torna Martina De Ioannon oggi a Uomini e Donne al centro studio. Si parte dall’esterna con Gianmarco. Tra i due c’è stato un acceso confronto, durante il quale lui l’ha accusata nuovamente di essere una persona frivola, alla ricerca di una relazione adolescenziale. Sentendosi nuovamente attaccata, Martina ha deciso di mettere fine all’esterna e di andare via. Oggi in studio appare amareggiata e ammette di sentirsi sempre sotto accusa, mentre Gianmarco le ride in faccia. Infatti, il corteggiatore se ne sta lì seduto con il sorrisetto e spesso se la ride, mentre lei fa un discorso serio. Per molti questo atteggiamento dimostrerebbe che il ragazzo potrebbe sentirsi superiore a Martina. Lui stesso, più volte, ha fatto notare che non sarebbero fatti per stare insieme.

Intanto, la De Ioannon spiega che anche in una sua relazione passata, quando c’era tensione, riceveva determinate accuse. Per molti si riferisce alla sua storia con Raul Dumitras, finita a Temptation Island anche per questo motivo. A detta di molti telespettatori, Gianmarco non stimerebbe molto Martina. Un’altra parte del pubblico crede, invece, che la tronista non abbia compreso le parole del corteggiatore. C’è anche chi pensa che Gianmarco stia cavalcando l’onda ultimamente, consapevole di essere apprezzato da tanti telespettatori e che, effettivamente, sia già certo che una relazione fuori con Martina non funzionerebbe. La tronista, intanto, oggi spiega:

“Non sei il mio fidanzato. Ti ho visto 20 volte, non ti permetto di dirmi che sono frivola. Non è che dopo quel bacio stiamo insieme. Non ti elimino per quello che provo nei tuoi confronti. Ma quando torni a casa pensaci se ti piaccio, perché io sono questa”

Nel frattempo, le anticipazioni della registrazione di ieri segnalano che Gianmarco, nelle prossime puntate, dice di essere pronto a risponderle con un bel ‘no’ se dovesse essere la scelta. Maria De Filippi tenta di far riflettere il corteggiatore, facendogli notare che è normale che Martina insegua sia lui che Ciro quando sono arrabbiati o delusi, in quanto ci tiene.

Non solo, la conduttrice fa presente che entrambi si sono rivisti le loro esterne dopo il litigio e questo dà delle risposte: “Martina non ti fa specie sapere che tu hai rivisto tutte le puntate e Gianmarco ha fatto lo stesso?”. Secondo la padrona di casa, questo significa che Gianmarco è davvero interessato a lei e viceversa. Su questo non ci piove, ma una parte del pubblico crede che il corteggiatore sia consapevole del fatto che fuori potrebbero non durare più di tanto, in quanto la De Ioannon non avrebbe atteggiamenti compatibili con il suo modo di pensare.

Il pubblico è diviso, proprio come i vecchi tempi: chi sceglierà Martina? Sia Ciro che Gianmarco stanno tenendo in piedi il suo Trono, tanto che lei sta dimostrando a entrambi un forte interesse. Per questo, diventa difficile capire chi potrebbe essere la sua scelta. Niente è dato per scontato e questo, chiaramente, piace al pubblico.

Uomini e Donne: Gloria e Maurizio generano il caos in studio

La puntata inizia con Fabio, il quale sta conoscendo una nuova dama, Eleonora. Quest’ultima, nel raccontare la loro conoscenza, tira in ballo Gemma Galgani, facendo presente che il cavaliere è rimasto male per come sono andate le cose tra loro. Eleonora, inoltre, non crede alla segnalazione che la dama torinese ha riportato in studio sulla presunta relazione che lui avrebbe in Spagna. Inoltre, per Fabio arriva un’altra donna che vorrebbe conoscerlo e che ha vissuto negli Stati Uniti. Lui accetta.

Torna Gloria Nicoletti al centro studio, su richiesta di Maurizio, con cui ha avuto un acceso confronto nei giorni scorsi. Il cavaliere dice di aver inviato, tramite la redazione, una lettera alla dama. Dopo di che, chiede scusa per i termini usati e per avere creato un momento di imbarazzo. Allo stesso tempo, però, Maurizio ci tiene a precisare di non aver mentito e che, effettivamente, c’è stato un avvicinamento fisico importante. Per difendersi, Gloria racconta invece che, quando si è seduta sulle gambe del cavaliere, quest’ultimo le avrebbe svelato le sue fantasie passionali.

“Una cosa esagerata, pesante, dopo due giorni che mi conosci”, spiega la Nicoletti. Maurizio smentisce e crede che la dama lo stia provocando. “Tra chiamate e gesti lui crede che la storia stia andando avanti e resta stranito quando lei decide di chiudere”, spiega Maria De Filippi, quando Gianni Sperti attacca il cavaliere. Sembra che la conduttrice abbia compreso la posizione di Maurizio. Quest’ultimo, in quanto non ci sono mai stati litigi o scontri tra loro, non riesce ancora oggi a capire le motivazioni sulla rottura.

Gloria ribadisce che da parte sua, nel tempo, non è cresciuto l’interesse nei suoi confronti, tanto da arrivare a chiudere la conoscenza. Mentre i telespettatori credono che Maurizio dovrebbe semplicemente farsene una ragione, pensano anche che la Nicoletti non sia del tutto sincera. Infatti, una parte del pubblico fatica a credere alla versione di Gloria, che continua ad accusare il cavaliere di essere una persona noiosa.