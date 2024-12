UeD: Maria ‘Queen’, così fa a pezzi un Over. Segnalazioni Ciro e Gianmarco

Gloria Nicoletti, che si siede al centro studio con Maurizio, regala colpi di scena nella puntata di oggi di Uomini e Donne. Quest’ultimo accusa la dama di aver interrotto inaspettatamente la conoscenza. Gloria, di fronte ai suoi attacchi, non si trattiene e svela tutti i punti negativi notati durante la loro frequentazione. In particolare, la dama ammette di aver avvertito, tramite alcune sue affermazioni al ristorante, che lui avesse come obiettivo quello di mostrarsi come una persona più ricca rispetto a lei. Inoltre, Gloria accusa Maurizio di essere una persona noiosa.

Quando il cavaliere va avanti con i suoi attacchi pesanti, la Nicoletti si alza dalla sua sedia: “Guarda che mi alzo e ti faccio girare il parrucchino”. A questo punto, Maurizio cade in basso e si lascia andare a una rivelazione poco carina: “Fai scenate da circo. Una donna che si siede sulle ginocchia e va con le mani nel ben di Dio…”. Le sue parole scatenano l’ira di Maria De Filippi, la quale interviene prontamente per prendere le difese di Gloria e attaccare il cavaliere:

“Maurizio, con tutto il rispetto, nel momento in cui vedi una scena del genere, rimane il fatto che la stessa ti lascia. Dovresti domandarti se forse questo ben di Dio non c’era. Capisco che pensavi di piacerle tanto, ma evidentemente non è così. Mi sembra strano che tutto questo accada in un ristorante e non continui. Maurizio non c’è storia, capito?”

Quello di Maurizio a UeD è il classico atteggiamento di una persona che non riesce ad accettare il rifiuto e fa di tutto per infangare chi ha di fronte. Come Maria, anche Gianni Sperti si scalda con il cavaliere, facendo notare che dovrebbe solo comprendere che Gloria non è interessata a lui. “Allora gli argomenti ci sono stati, ma non ti voglio più. Va bene così?”, tuona la Nicoletti per cercare di troncare il discorso fatto da Maurizio. Intanto, Diego Tavani consiglia al ‘collega’ di chiedere scusa a Gloria. Maurizio si scusa, ma resta fermo nella sua posizione.

Con Bilal, invece, per la Nicoletti procede tutto bene. L’uomo prende la parola per difendere la dama, attaccando Maurizio per aver usato parole poco carine ed essere stato irrispettoso.

UeD: Martina De Ioannon, segnalazioni su Ciro e Gianmarco

Arrivano delle segnalazioni su Ciro e Gianmarco, poco prima della messa in onda della nuova puntata. Martina De Ioannon ha risollevato le sorti del Trono Classico, tanto che il pubblico si è ormai appassionato al suo percorso. Maria De Filippi ha riconosciuto questo dettaglio, facendo notare che la tronista si sta vivendo la sua esperienza sul Trono proprio come dovrebbe e come si faceva in passato. Merito anche dei due corteggiatori se questo percorso sta ottenendo successo sul piccolo schermo.

Dopo la segnalazione legata all’esterna vissuta da Martina e Ciro, ecco che arrivano delle indiscrezioni spinose. Lorenzo Pugnaloni su Instagram riporta ciò che gli viene segnalato in queste ore. In particolare, l’esperto del programma di Maria De Filippi punta l’attenzione inizialmente su Ciro, riportando un messaggio di un telespettatori: “Sono di Torre, oggi alla festa in piazza stava con delle ragazze e si atteggiava a divo”. Probabilmente questa segnalazione non farà piacere a Martina, che però potrebbe essere comprensiva nei suoi confronti.

Infatti, Pugnaloni fa notare che non ci sarebbe nulla di male in questo comportamento di Ciro. Pertanto, fa sapere che gli sono arrivate delle segnalazioni anche su Gianmarco. Eccone una: “Dato che vogliono far passare Gianmarco per un santo… Lui anche si sponsorizza il suo negozio e quello dei suoi amici”. Anche in questo caso, Pugnaloni non crede ci sia nulla di scandaloso, sebbene durante il Trono il corteggiatore potrebbe evitare di fare ciò.

Allo stesso tempo, l’esperto del noto dating show fa presente che è normale volere visibilità in un programma televisivo, ma chiaramente questo interesse non dovrebbe prevalere su quello verso la tronista. In entrambi i casi, sembra che sia Ciro che Gianmarco stiano dimostrando di essere molto presi dalla De Ioannon.

Uomini e Donne: il crollo emotivo di Gemma Galgani

La puntata inizia con un crollo emotivo di Gemma Galgani. Quest’ultima si sfoga in lacrime dopo quanto accaduto in studio con Fabio, il quale è stato creduto da tutti e ha sganciato forti accuse. La dama torinese è finita nella bufera dopo aver svelato di aver ricevuto una segnalazione su una presunta love story che il cavaliere avrebbe in Spagna e che lo avrebbe spinto a mantenere sempre le distanze da lei fisicamente. Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno subito dato per certo che Gemma stesse cercando di mettere Fabio in cattiva luce per chiudere una conoscenza che poco la interessava.

Questa è la loro idea, chiaramente. Molti telespettatori, anche quelli che spesso criticano la storica dama del Trono Over, non sono d’accordo con i due opinionisti. Infatti, sono tanti coloro che hanno dei sospetti su Fabio e che credono che Tina e Gianni, come fanno solitamente, avrebbero dovuto indagare. Ma ecco che solo Gemma finisce nella bufera e oggi non trattiene le lacrime. Maria De Filippi tenta di aiutare la Galgani a uscirne fuori, ma ormai i due opinionisti sono convinti del loro pensiero e Fabio appare soddisfatto.

La situazione si complica per Gemma, quando esce fuori che ha iniziato a parlare dei suoi drammi con Maurizio. Barbara De Santi, sostenuta da Tina Cipollari, crede che la Galgani non dovrebbe cercare conforto in amicizia da un cavaliere che fa parte del parterre. Dopo di che, la Cipollari continua a punzecchiare Gemma, chiedendo di poter ballare con Fabio.