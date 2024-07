UeD, Ida: insulti disgustosi. È bufera sul web, tirata in ballo Maria

Continua la lotta contro gli hater per Ida Platano di Uomini e Donne e non solo. Sono tanti i personaggi noti che si ritrovano ogni giorno a leggere pesanti insulti gratuiti sui social network. Ormai le piattaforme come Instagram, TikTok e Facebook sono diventate un comodo spazio per gli hater per sfogare la propria frustrazione. Nessuno costringe nessuno a seguire quel personaggio. Ognuno è libero di gestire i social network seguendo le persone che stima, eppure c’è chi continua a fare l’esatto contrario, lasciandosi andare a espressioni scioccanti e decisamente troppo pesanti da digerire. Ora scoppia la bufera sui social, con vari utenti su Instagram che si schierano in difesa di Ida.

L’ex tronista può non piacere per il suo percorso televisivo, ma questo non dà il diritto a un leone da tastiera di lasciarsi andare a questo tipo di commenti. La Platano è stata sommersa di messaggi davvero pesanti, tra insulti e offese che non possono neanche essere riportate per quanto indecenti. L’ex dama del Trono Over ha condiviso su Instagram gli screenshot di questi messaggi, ricevuti da un utente con un profilo fake.

Non si conosce l’identità di questa persona che ha riservato parole così disgustose a Ida di Uomini e Donne, ma lei sta agendo per vie legali. L’ex tronista è sconvolta, non solo per gli insulti che le vengono riservati da questa persona, ma anche perché sono stati tirati in ballo suo figlio Samuele e persino Maria De Filippi. Difendendosi da questi tristi messaggi, la Platano sottolinea questo dettaglio, facendo presente di non poter accettare tutto questo. A detta dell’ex tronista, questa persona “rosicherebbe” perché non ha mai avuto a che fare con Maria.

Sono diverse le persone che su Instagram già si stanno schierando dalla sua parte, dopo aver letto questi disgustosi messaggi. Tra i primi a mostrarle sostegno c’è Lorenzo Pugnaloni, esperto di tutto il mondo legato al dating show di Maria De Filippi. A seguire anche L’opinionista social, il quale è solito dedicarsi alle vicende riguardanti il programma del pomeriggio di Canale 5. Non c’è più alcuna misura sui social e ormai c’è troppa libertà per questi leoni da tastiera.

La Platano sta agendo per vie legali, dunque non ha intenzione di farla passare liscia a questa persona che le ha riservato tali insulti.

Ida Platano torna a Uomini e Donne a settembre?

Il percorso da tronista, nella passata edizione, per Ida Platano non ha portato il lieto fine sperato. Mario Cusitore è stato indubbiamente il corteggiatore che più l’ha colpita, ma anche quello che l’ha fortemente delusa durante tutto il suo Trono. Alla fine l’avventura si è conclusa con un addio tra i due, viste le molteplici segnalazioni arrivate su di lui. In particolare, l’ultima ha generato il caos nel cuore e nella mente di Ida, che ha tentato di credere alla versione di Mario.

Lo stesso Cusitore si è poi ritrovato ad ammettere le sue colpe. Ha poi cercato di riconquistarla, non riuscendoci. Infatti, Ida è rimasta ferma nella sua posizione, non concedendo più alcuna chance all’ex corteggiatore. Ora ci si chiede se la Platano tornerà oppure no nel programma di Maria De Filippi. Lì è entrata da dama del Trono Over e potrebbe tornare a far parte del parterre dopo l’esperienza da tronista. Non resta che attendere per scoprire cosa accadrà.