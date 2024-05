UeD, Ida e il Trono finito male: spunta Riccardo! La segnalazione

Il Trono di Ida Platano a Uomini e Donne non si è concluso come lei aveva sperato. Nessun lieto fine per l’ex dama del Trono Over, che si è ritrovata per la prima volta nelle vesti di tronista. Alla sua corte, fino alla fine, ci sono stati Mario Cusitore e Pierpaolo Siano. Durante il suo percorso, è stato sempre evidente a tutti il forte interesse di Ida nei confronti del primo, nonostante i vari ostacoli. Ed ecco che ora il suo nome viene nuovamente accostato a quello di un suo ex storico fidanzato. Si tratta di Riccardo Guarnieri, spesso citato in questi mesi tra le varie ipotesi dei fan di fronte ai problemi affrontati dalla Platano con Mario.

Secondo quanto riporta Deianira Marzano, ci sarebbe stato un piccolo riavvicinamento tra Ida e Riccardo. “Pare che Riccardo sia in crisi con la sua fidanzata e abbia sentito Ida. A settembre ci sarà un ritorno?”. Questa la segnalazione condivisa dall’esperta di gossip. Sembra, dunque, che le sia arrivata qualche indiscrezione riguardante i due ex volti protagonisti del Trono Over. Per chi segue da anni il dating show di Maria De Filippi, è impossibile dimenticare la lunga e travagliata storia che li ha visti al centro di alcune delle dinamiche più accese. Infatti, in questi mesi vari telespettatori hanno ipotizzato il colpo di scena che vedeva Guarnieri scendere le scale mentre la Platano si trovava sul Trono.

Ciò non è mai accaduto e lo stesso Riccardo aveva smentito un suo eventuale ritorno alla corte di Ida, in quanto attualmente impegnato. Secondo questa nuova segnalazione, l’ex cavaliere di Taranto starebbe vivendo una crisi con la sua attuale fidanzata. Va precisato che questa indiscrezione va presa con le pinze, in quanto non ci sono conferme da parte dei diretti interessati o prove concrete. Se questa segnalazione fosse vera, Ida e Riccardo si sarebbero anche sentiti in questi giorni.

Nel frattempo, molti fan della Platano si chiedono cosa accadrà con la prossima edizione di Uomini e Donne. Nel dettaglio, c’è curiosità di scoprire se Ida tornerà a far parte del programma come dama del Trono Over. E chissà potrebbe fare ritorno nel dating show di Maria De Filippi anche Guarnieri. Per ora è tutto un punto interrogativo.

Uomini e Donne, Ida Platano e il mancato lieto fine con Mario

Nulla da fare, per Ida non c’è stato il lieto fine sperato. La Platano ha lasciato il Trono senza scegliere. Le anticipazioni delle ultime puntate segnalano che Cusitore ha cercato un riavvicinamento con l’ex tronista, senza ottenere risultati. Dopo aver assistito alla sfuriata di Pierpaolo, nei prossimi giorni il pubblico di Canale 5 avrà modo di vedere l’ultimo saluto tra Ida e Mario in studio.

Il percorso di Cusitore è stato caratterizzato da tantissime segnalazioni, che hanno gettato spesso la Platano nello sconforto. L’ultima ha definitivamente chiuso la loro frequentazione, anche perché Mario in parte ha confermato quanto era stato segnalato. Questa volta, l’ex tronista non ha potuto chiudere un occhio e così si è ritrovata a lasciare il programma da sola. Non c’è stata per lei alcuna possibilità di conoscere fuori Pierpaolo, visto che sia lei che lui hanno deciso di prendere strade diverse.