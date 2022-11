UeD, Ida e Federica: ecco chi ha mentito. Spunta l’ombra di Ranieri

Chi ha detto la verità tra Ida Platano e Federica Aversano a Uomini e Donne? La dama del Trono Over e la tronista di questa nuova edizione si sono scambiate un abbraccio in studio, non prima di un piccolo battibecco. Ciò è accaduto nel momento in cui Maria De Filippi ha svelato un’affermazione fatta da Federica quando Ida ha palesato la sua volontà di darle un caloroso abbraccio.

La Aversano ha esplicitamente dichiarato di non essere entusiasta di ricevere consigli e abbracci da parte della dama bresciana quando, in lacrime, si ritrovava a rispondere all’affondo di Armando Incarnato. Va precisato che la puntata trasmessa oggi rappresenta la terza parte di una registrazione, che aveva iniziato ad andare in onda la scorsa settimana. Oggi Maria ha iniziato l’appuntamento rivelando l’affermazione fatta da Federica poco prima.

A questo punto, la Aversano a UeD ha preso la palla al balzo per dire ciò che pensa su Ida. La tronista ha spiegato che la sua antipatia nei confronti della Platano è nata durante il suo percorso da corteggiatrice alla corte di Matteo Ranieri. Quando è approdata per la prima volta in studio, Federica ha rivolto uno sguardo proprio a Ida, in quanto hanno lo stesso passato e sentiva che lei avrebbe potuto capirla.

“Ma tu hai parlato di me sempre malissimo”, ha affermato oggi la tronista. Ida Platano però ci ha tenuto a precisa che nella sua recente intervista su Uomini e Donne Magazine non ha parlato male di lei, bensì ha semplicemente dichiarato di non riuscire a rivedersi in lei. Ma l’intervista che ha fatto restare Federica Aversano con l’amaro in bocca non è questa.

Infatti, la tronista ha spiegato di non aver apprezzato una dichiarazione che Ida ha fatto durante la passata edizione, subito dopo la scelta di Matteo Ranieri. “Quando non sono stata la scelta tu hai detto: ‘Non mi dispiace affatto che non è stata la scelta’”. Ida in studio ha prontamente negato di aver usato tali parole e ha spiegato il suo punto di vista.

“No assolutamente, non ho usato queste parole. Ero a favore di Matteo in quel momento, ero felice per lui. Io ti ho capito… Solo alcune volte non riuscivo a capirti, ognuno ha il proprio carattere. Questo non mi limita solitamente a conoscere una persona. Ma all’epoca mi sono data dei limiti perché mi piaceva Matteo”

Maria De Filippi ha subito consigliato a Ida di specificare quel “mi piaceva Matteo”. Federica Aversano ha fatto questa precisazione al posto della dama: “No, come un figlio intendeva”. Ma chi ha ragione tra lei e la Platano? Addirittura la parrucchiera bresciana ha chiesto alla tronista di portarle quel punto dell’intervista in questione, convinta che di non aver mai detto quelle parole. E, invece, ecco quali sono le frasi che Ida aveva usato dopo la scelta di Matteo ad aprile 2022.

“Mi aspettavo scegliesse Valeria, io avevo capito. Se uno si sente preso, possono essere due mesi o due giorni. Non c’è bisogno di uscire tanto tempo con una persona, non ci vuole molto a capire. Non aveva empatizato per Federica, quindi non ho provato particolare dispiacere per lei. Credo che non abbia mai fatto capire in fondo se questo interesse così forte ci fossero o no. Ha detto che, dopo quattro mesi, sentiva delle cose ma non ha mai detto di essere innamorata”

“Non ho provato particolare dispiacere per lei”, aveva effettivamente dichiarato Ida Platano su Federica e la scelta di Matteo. Dunque, sembra proprio che la dama bresciana non ricordi di aver espresso queste parole! Al contrario, la Aversano sì! La dama ha ricordato molto bene, invece, cosa ha detto sulla tronista nella sua più recente intervista, quella del 30 settembre 2022.

“Oltre a essere mamme – e apprezzo che, come me, lo sta crescendo da sola – io mi vedo proprio diversa da lei. Niente in comune. La reputo comunque una donna forte con carattere”

In ogni caso, nella puntata di UeD c’è stato un avvicinamento importante. “L’abbraccio me lo prendo, perché sono contenta che tu oggi mi hai capita. Mi riconosco in tante cose che fai. Me lo prendo tutto questo abbraccio, ora ne ho bisogno”, ha dichiarato Federica abbracciando Ida.

Non ha perso tempo Roberta Di Padua per attaccare la Platano. La dama di Cassino non comprende questo abbraccio: “Lei abbraccia tutti, l’altra volta ha abbracciato me”.