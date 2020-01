UeD Giulio, arriva la risposta a Giovanna dopo scelta: “Mi dispiace che..”

UeD, Giulio Raselli risponde finalmente a Giovanna Abate dopo la scelta: nessun rimpianto nell’ex tronista

Giulio Raselli e Giulia D’Urso raccontano le prime emozioni vissute dopo la scelta a Uomini e Donne sul settimanale del programma. L’ex tronista, come già ci aspettavamo, risponde ad alcune domande riguardanti Giovanna Abate. Non solo, dà anche delle risposte alle polemiche mosse da Gianni Sperti durante la scelta. Ricordiamo che l’opinionista ha sempre preso le difese di Giovanna e, nel corso dell’ultima puntata del Trono Classico, ha trovato ingiusto un dettaglio. Tina Cipollari ha fatto presente di aver compreso che ci fosse amore tra Giulio e Giulia già da settimane. Gianni, chiaramente, non capisce il motivo per cui allora il Raselli abbia continuato a portare avanti il suo percorso nel programma. In risposta a ciò, oggi l’ex tronista confessa di aver preso consapevolezza dei suoi sentimenti nell’ultimo periodo. Non riusciva a spostare i suoi pensieri dalla D’Urso e ammette di non aver mai provato qualcosa del genere. Aveva sempre voglia di starle vicino, una voglia che l’ha portato a non riuscire a far valere la ragione.

“Dall’altra parte, poi, avevo un’altra persona che mi interessava sotto tanti aspetti ed è ciò che mi ha reso fino alla fine più difficile ascoltarmi e accorgermi di quello che stava accadendo in me”, confessa nella sua intervista Giulio. E proprio a questo punto parla dell’ultimo confronto avuto con Giovanna, che oggi si rivela abbastanza delusa: “Mi dispiace che, come al solito, Giovanna abbia reagito così male. Penso che avrebbe dovuto rispettare i miei sentimenti, perciò quando ho visto che non lo stava facendo, mi sono sentito di difenderli in prima persona”. Dunque, nessun rimpianto da parte del Raselli, criticato sui social per l’atteggiamento utilizzato con la Abate durante la ‘non scelta’.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta a UeD: la coppia pronta a viversi al massimo

E mentre risponde alle domande su Giovanna Abate, Giulio ribadisce i suoi forti sentimenti nei confronti di Giulia. Stessa cosa fa la D’Urso ed entrambi sognano di vivere una vita insieme, come hanno già dichiarato subito dopo la scelta e poi sui social. Ora la nuova coppia del Trono Classico è pronta ad andare a vivere insieme.