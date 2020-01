Giulio e Giulia si conoscevano già? Insulti per Formentera: “È pesante”

Giulio e Giulia dopo la scelta ricoperti di insulti: si sono conosciuti a Formentera oppure no?

Giulio Raselli e Giulia D’Urso si conoscevano già da Formentera? L’isola delle Baleari torna protagonista dopo che si è formata la coppia. Già nei mesi precedenti alla scelta, infatti, i due sono stati accusati di essersi conosciuti a Formentera e che quindi a Uomini e Donne avrebbero preso in giro il pubblico, anzi tutti. L’accusa sembrava essere stata superata già durante il percorso del trono, ma vedendo la coppia formarsi sono tornati a galla i sospetti. Sono stati giorni felici per Giulio e Giulia dopo la scelta, ma hanno dovuto anche fare i conti con le accuse e gli insulti. Già, perché ci sono sempre i leoni da tastiera che non sono in grado di esprimere il proprio pensiero con educazione e preferiscono insultare le persone. Proprio per questo, Giulio e Giulia durante una diretta su Instagram sono intervenuti sulla questione.

Giulio e Giulia parlano di Formentera: “Non ci siamo mai conosciuti”

In sostanza, però, la coppia ha ripetuto ciò che aveva già detto a Uomini e Donne. Queste le parole di Giulio: “La sfatiamo e la chiudiamo lì… La cosa di Formentera. Io non so se ho più il biglietto mio perché era online… Ragazzi non ci siamo mai conosciuti”. Intanto Giulia è intervenuta: “Io sono andata a Formentera il 4 giugno e sono tornata il 27 luglio. Poi non sono tornata più”. L’ex tronista ha ulteriormente detto: “Io sono arrivato il 1° agosto a Formentera, di sera. Vado in taxi dall’aeroporto a casa di Alessandro e Rebecca. Quindi non ho mai visto Giulia. È vero che lei in trasmissione dice ‘forse l’ho visto’, magari vedendomi in foto da qualche parte mi ha collegato a qualche momento. Comunque io non ho mai visto lei a Formentera”.

Uomini e Donne, insulti a Giulio e Giulia per Formentera: “Le persone ci vanno giù pesante”

Giulia ha poi fatto un’osservazione: “Io pensavo di averti visto. Ma se fossimo stati d’accordo non avrei mai detto una cosa del genere, saremmo stati un attimino più furbi…”. Tra i commenti, qualcuno ha detto alla coppia che non dovrebbero dare spiegazioni a nessuno. Lui da una parte concorda, ma dall’altra no: “Non dobbiamo spiegazioni, però mi sembra corretto darle se ci segue un pubblico che ci vuole bene, perché io ho letto ancora in questi giorni di Formentera. Ecco, una volta per tutte la chiudiamo”. Giulia ha poi spiegato che stanno ricevendo degli insulti in questi giorni: “Più che altro le persone ci vanno giù pesante. Ti insultano”. E ancora Giulio: “È veramente pesante ogni tanto. Un conto è la critica costruttiva, un conto è ricevere pu…na, falsi, me…e. Lì diventa un pochettino pesante”.

Giulio Raselli racconta il momento in cui ha capito di amare Giulia D’Urso

La diretta poi è andata avanti con altri argomenti. Giulio ha confermato poi di aver chiesto a Giulia di andare a vivere a casa sua, perché è “innamorato pesante, talmente tanto innamorato da chiederle di venire a vivere a Valenza e lei mi ha detto di sì. Quindi sì, stiamo facendo già tutto”. Qualcuno era curioso di sapere quando Giulio ha capito di essersi innamorato di Giulia. Lui ha spiegato tutto: “Noi siamo stati un po’ di tempo senza vederci. Diciamo che in quei giorni d’attesa, dopo l’ultima esterna che poi è andata in onda nel giorno della diretta, mi sono reso conto che pensavo sempre a lei, ogni secondo della giornata. Ho provato una sensazione talmente forte, talmente grande che non mi era capitato di provare in vita mia. Quindi era talmente tanto grande che quando ero seduto lì mi sono sentito di dirglielo“.