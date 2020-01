UeD, Giulio e Giulia dopo la scelta la convivenza: la decisione della coppia

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta tornano su Instagram: il primo post lontani da Uomini e Donne

Giulio e Giulia dopo la scelta a Uomini e Donne possono finalmente viversi nel privato, ma hanno trovato pochi secondi da dedicare ai social network. Tutti sono in attesa di news su Giulio e Giulia e i loro profili vengono monitorati a vista. Se Giulio non è ancora tornato su Instagram, la sua fidanzata Giulia lo ha fatto per entrambi. Giulia D’Urso su Instagram ha postato poco fa un video in cui non appaiono loro due, ma il posto in cui si trovano. La nuova coppia di Uomini e Donne sta trascorrendo dei giorni magici insieme e a lungo desiderati, possono finalmente stare da soli e senza telecamere, senza limiti di tempo. Quale modo migliore di cominciare una storia d’amore se non con una vacanza da sogno? Ed è proprio questo che stanno facendo Giulio e Giulia dopo la scelta.

Giulio e Giulia news, la coppia in vacanza in Puglia: “Sto vivendo un sogno”

Su Instagram, l’ex corteggiatrice ha postato un video in cui si vede la camera in cui alloggeranno nei prossimi giorni, vicino Taranto. Il letto è pieno di petali rossi, che formano un cuore. E poi candele e un biglietto con su scritto: “Benvenuti Giulio e Giulia”. Come sottofondo una canzone d’amore, ovvero Perfect di Ed Sheeran. Infine, Giulia ha aggiunto una frase sul video: “Sto vivendo un sogno”. Dopo aver visto la loro scelta con tanto di “ti amo”, non facciamo fatica a crederle. Ma le news su Giulio Raselli e Giulia D’Urso non finiscono qui, perché Witty Tv ha pubblicato un nuovo video della coppia dopo la scelta. Le telecamere hanno seguito i due nella loro prima cena, dove non sono mancate dichiarazioni importanti.

Giulio Raselli e Giulia D’Urso, lui ammette: “In esterna con te era felicità”

La coppia è arrivata in casona e ha avuto modo di rivedere subito la scelta. Erano visibilmente emozionati, sorridevano e si abbracciavano sul divano. E poi ancora baci, sguardi e lacrime per lei. Poi durante la cena si sono confessati che ancora non riuscivano a realizzare quanto fosse successo. Queste le parole di Giulio alla sua metà: “È proprio quello che volevo. Sapere che adesso sei qua davanti sono felice, sto bene. Sei una persona che mi ha sempre messo il sorriso nonostante tutto, ed è una cosa che faccio fatica a tirare fuori. Ogni volta che uscivo in esterna con te era proprio felicità a prescindere. Io ci credo, alla grandissima”. Per loro anche delle foto della scelta da riguardare e conservare.

Giulio e Giulia dopo Uomini e Donne vanno a convivere: parole importanti

“Io mai avrei immaginato che tu fossi così dolce”, ha confessato Giulia D’Urso, per poi aggiungere: “Io ho intenzione di venire a vivere con te”. Giulio Raselli naturalmente è d’accordissimo: “Io voglio che tu venga a vivere con me. Io sento che è una cosa enorme. Quello che ti posso dire è che mi auguro di stare con te sempre, perché veramente mi sei mancata. Sei una persona già importantissima”.