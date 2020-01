UeD news, Giulio e Giulia: le prime parole dopo la scelta

UeD news, Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta: dichiarazioni d’amore

Giulio Raselli e Giulia D’Urso dopo la scelta a Uomini e Donne rivelano le loro prime sensazioni. Ricordiamo che oggi in diretta l’ormai ex tronista ha concluso il suo percorso nel programma scegliendo di la corteggiatrice pugliese. Mentre in molti avrebbero scommesso di vedere trionfare Giovanna Abate, Giulio ha oggi ammesso di amare Giulia. Tina Cipollari ha dichiarato di essersene accorta, di questo sentimento, già da qualche settimana. Ed ecco che il Raselli ha scelto di concludere questo percorso, poiché voleva finalmente viversi completamente una storia con Giulia. I sentimenti che l’ex tronista prova nei confronti di Giulia sono davvero forti. A dichiararlo, sebbene in tanti al momento lo stiano criticando, è lui stesso. Le telecamere riprendono Giulio e Giulia dopo la scelta all’interno del camerino. Come sempre, viene fatta una breve intervista alla nuova coppia del Trono Classico e arriva anche una dolce chiamata. A condividere il filmato è proprio il programma sul portale di Witty.

“Adesso usciamo da qua e non vedo l’ora di stare con lei, giuro, da morire proprio”, dichiara Raselli dopo la scelta. “Io non ci avevo capito niente”, rivela invece ridendo di felicità Giulia. L’ex corteggiatrice pugliese non riesce a non sorridere e a non abbracciare Giulio, ora che finalmente potranno iniziare una storia fuori dal programma. Ed ecco che Raselli si lascia andare a forti dichiarazioni: “Io credo di non essermi mai sentito così. È un sentimento grandissimo, lo provo e non ho problemi a dirlo, anzi sono solo felice”. Subito dopo, arriva la chiamata della mamma di Giulio, che si dice commossa per quanto accaduto. La donna è felice e chiede a Giulia di chiamarla Silvana anziché ‘signora’.

Giulio e Giulia Uomini e Donne: cosa faranno dopo la scelta

“Signora me lo porto già in Puglia, poi veniamo a trovarvi”, dichiara Giulia dopo la scelta, piena di felicità. Dunque, ora la nuova coppia del Trono Classico scenderà dai genitori della D’Urso e poi si recherà direttamente dalla famiglia Raselli. Nel frattempo, a dire apertamente la sua ci pensa Jack Vanore, che invece ci tiene a difendere Giovanna, la quale dopo la scelta non trattiene un triste sfogo.