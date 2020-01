Giulio Raselli scelta, Jack Vanore difende Giovanna: “Ha investito tanto..”

Giulio Raselli scelta a Uomini e Donne: Jack Vanore commenta la reazione di Giovanna Abate

La scelta di Giulio Raselli oggi a Uomini e Donne ha davvero creato un caos sui social. Ora i fan chiedono anche l’opinione di Jack Vanore, il quale già nel corso della diretta aveva dimostrato di non approvare l’atteggiamento dell’ormai ex tronista. In particolare, l’opinionista sceglie di difendere Giovanna Abate e il percorso di quest’ultima. Sono stati diversi gli scontri in studio e durante le esterne tra Giulio e la corteggiatrice. In molti credevano che sarebbe stata lei la sua scelta. I suoi numerosi fan non stanno, infatti, condividendo opinioni positive, anzi. La maggior parte dei telespettatori sta attaccando Raselli, che ha dichiarato apertamente di amare Giulia D’Urso. Di fronte al discorso che le annunciava che non era lei la sua scelta, Giovanna non ha reagito nel migliore dei modi. Ferita e fortemente provata dalla situazione, non ha riservato sicuramente parole positive a Giulio. Il saluto tra loro non c’è neppure effettivamente stato, in quanto la breve discussione si è conclusa abbastanza male. Ora a prendere le difese di Giovanna ci pensa proprio Jack, attraverso le sue Stories su Instagram.

“No ragazzi, non mi è piaciuto assolutamente come si è rivolto a lei, i termini che ha utilizzato e poi comunque lei aveva anche tutto il diritto di inca….rsi visto che non è stata scelta”, Jack non ha per nulla approvato l’atteggiamento di Giulio. In molti lamentano che il tronista avrebbe potuto mantenere una certa calma di fronte allo sfogo di Giovanna. I telespettatori chiedono, appunto, a Vanore se trova, invece, giusta la reazione della Abate, la quale in quel momento aveva appena scoperto di non essere la scelta. “Ragazzi per tutto il percorso lei ha investito veramente tanto. La sua reazione di oggi e le sue parole sono il minimo secondo me”, dichiara Jack.

Trono Classico, Giovanna Abate è la non scelta di Giulio Raselli

Si è concluso così a Uomini e Donne il percorso di Giulio Raselli, che ha scelto Giulia D’Urso. A commentare la sua scelta ci ha pensato anche Alessandro Zarino, il quale ha sempre dimostrato di non nutrire per lui una certa simpatia. Infatti, il fidanzato di Veronica Burchielli aveva espresso più volte i suoi dubbi sulla sincerità di Raselli. Ora si attende la reazione di Giovanna sui social alla sua ‘non scelta’.