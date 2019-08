UeD, Giulia Cavaglià si è rivista con ex corteggiatore? Ora parla lui

Giulia Cavaglià e Manuel Galiano dopo UeD, l’amore e la rottura

Dopo Uomini e Donne Giulia Cavaglià e Manuel Galiano si sono lasciati quasi subito; entrambi sono stati intervistati da Raffaella Mennoia per Witty e tutti e due hanno dato versioni diverse sulla rottura, all’inizio causata, secondo l’opinione comune, da un tradimento mai confermato di Manuel. In che rapporti sono entrambi adesso? Non lo sappiamo, anche se comunque dubitiamo siano tornati a parlarsi, e tra l’altro ci interessa poco perché non avevamo mai visto nascere e morire in modo così strano una relazione dopo Uomini e Donne, fatta eccezione per qualche caso eclatante.

UeD, Giulia si è rivista con Flavio Barattucci? Ennesimo gossip dopo Francesco Sole

Il gossip su Giulia è letteralmente esploso dopo la fine della sua storia con Manuel, e noi ovviamente non possiamo non parlarvene: se c’è chi pensa che la ragazza stia con Francesco Sole c’è anche chi continua a tartassare un suo ex corteggiatore facendogli domande su domande. Di chi parliamo? Di Flavio Barattucci che si è eliminato dopo le tante pressioni ricevute dalla tronista, pressioni ingiuste che lo hanno messo visibilmente in imbarazzo quando si è arrivati al punto di chiedergli il telefono. “Ti sei più sentito con Giulia”, gli hanno chiesto su Instagram. “Non ne vedo il motivo”, ha risposto lui con freddezza senza approfittare delle polemiche sulla Cavaglià e passando subito ad altri argomenti; in effetti Flavio ha sempre dimostrato di essere un tipo piuttosto discreto e a modo.

Giulia e Manuel, nuovo confronto a Uomini e Donne?

I nostri occhi comunque sono ancora puntati su Giulia e Manuel. Ci siamo lasciati con la Cavaglià che dava una sua versione e Manuel che ne dava un’altra del tutto diversa, e saremmo proprio curiosi di sapere se tra le “soddisfazioni” annunciate da Raffaella Mennoia spiccherà anche qualche confronto vis-à-vis tra queste coppie che hanno destato tanto scalpore. L’idea non sarebbe male, anche se qualcuno – lo sapete meglio di noi – potrebbe anche decidere di non prendervi parte…